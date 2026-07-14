Eks Kabareskrim Susno Sebut Tidak Ada Perang Bintang di Kasus Dugaan Korupsi Eks Jampidsus

JAKARTA - Eks Kabareskrim Polri, Komjen (Purn) Susno Duadji menyebutkan, tidak ada perang bintang, perang bulan, hingga perang matahari dalam kasus dugaan korupsi dan TPPU yang menjerat Eks Jampidsus Febrie Adriansyah lantaran para lembaga tersebut sudah satu bahasa.

"Dengan perkara ini, selain mengungkap perkara cukup besar, akan banyak bantahan dan banyak apa-apa yang kita salah persepsi terungkap. Contohnya, pertama ada persepsi perang bintang, perang bulan, perang matahari bertabrakan," ujarnya dalam program Rakyat Bersuara bertajuk Eks Jampidsus Tersangka, Tabir Besar Terungkap? sebagaimana disiarkan Channel Youtube Official iNews pada Selasa (14/7/2026).

Awalnya, Susno menyampaikan selamat dan salutnya pada penyidik Polri yang telah berhasil mengungkap suatu dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU yang jumlahnya sangat besar. Selain mengungkap perkara besar, kasus itu sekaligus membantah kesalahan persepsi pada publik, khususnya tentang persepsi perang bintang, perang bulan, hingga perang matahari dalam lembaga itu.

Bahkan, kata dia, para pimpinan aparat penegak hukum saling berpelukan mesra belum lama ini dalam suatu kegiatan. Dia yakin, aparat penegak hukum Indonesia saat ini memiliki satu bahasa, yakni melawan para koruptor.

"Ternyata pak Kapolri dengan Panglima TNI dengan Jaksa Agung berpelukan mesra dan tidak merengut, senyum katanya. Tetapi yang jelas dipertontonkan pada masyarakat demikian akrabnya. Berikut, kita yakin demikian akrabnya hubungan antara, bukan pimpinannya. Kita lihat pada lini bawah, Direktur ke bawah, antara penyidik dan penuntut di Kejaksaan dengan penyidik Polri dan penyidik KPK, mengapa akrab karena mereka sudah satu bahasa," paparnya.

"Mereka sudah mempunyai musuh yang sama, yaitu koruptor dan perbuatan korupsi, dimana mereka dididik ini, di candra di mula mereka lebih dari 4 tahun yaitu di KPK," pungkasnya.

(Awaludin)

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