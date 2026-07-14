Truk yang Tabrak JPO Tendean Ternyata Mau ke Kejagung

Truk yang Tabrak JPO Tendean Ternyata Mau ke Kejagung/Okezone

JAKARTA - Truk Crane yang nyangkut di Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean, Jakarta Selatan, ternyata ingin menuju Kejaksaan Agung (Kejagung).

Sopir truk, Andre membantah bahwa mengantuk atau kurang konsentrasi saat mengemudi hingga kendaraannya tersangkut di JPO tersebut. Ia mengaku hanya mengikuti jalur yang disajikan oleh fitur maps.

" Iya mau ke Kejagung, kita bawa truk 2 kilometer lagi sampai ini. Karena kita fokus lihat maps," ujar Andre, Selasa (14/7/2026).

Menurutnya, kendaraan alat berat tersebut dibawa dari Summarecon Bogor, Jawa Barat. Ia mengaku berangkat sekira pukul 12.00 WIB.

Sementara itu, Kabag Binopsnal Ditlantas Polda Metro Jaya Kompol Robby Hefados mengungkapkan jalan terdampak imbas pembongkaran JPO, mulai dari Jalan Sudirman Thamrin dari arah utara menuju selatan yang sedang diupayakan dialirkan ke selatan.

“Dan juga keluaran SCBD yang mengarah ke Jalan Suryo itu juga mengalami kepadatan. Imbas dari evakuasi proses perbaikan atau pembongkaran JPO yang ditabrak oleh truk tadi pagi,” kata Robby kepada wartawan.