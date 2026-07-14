Unit Apartemen Benny Tjokro yang Dilelang Kejagung Punya Privat Lift, Begini Penampakannya!

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) melalui Badan Pemulihan Aset (BPA), mengumumkan rencana lelang besar-besaran terhadap 90 unit Apartemen South Hills yang berlokasi di Jalan Denpasar Raya, Kuningan, Jakarta Selatan.

Aset mewah tersebut merupakan barang rampasan negara yang berasal dari terpidana kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri, Benny Tjokrosaputro.

Berdasarkan informasi pada laman resmi lelang.go.id, Selasa (14/7/2026). Sebanyak 90 unit apartemen itu dilelang dengan berbagai tipe dan spesifikasi. Menariknya, setiap unit dilengkapi fasilitas private lift yang langsung mengarah ke depan pintu hunian.

Secara visual, apartemen tersebut mengusung konsep modern dan elegan. Ruangan yang luas didominasi warna krem serta dipadukan dengan furnitur bernuansa kayu cokelat tua sehingga memberikan kesan hangat dan berkelas.

Selain itu, setiap unit memiliki jendela berukuran besar yang menawarkan pemandangan gedung-gedung pencakar langit Jakarta.