FBI hingga Secret Service Dilibatkan Uji Keaslian Dolar Sitaan Kasus Febrie Adriansyah, Ini Alasannya

JAKARTA - Polda Metro Jaya menyita uang dolar Amerika Serikat dalam penggeledahan kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) PT Asabri dengan tersangka mantan Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah. Untuk mengecek keasliannya, polisi melibatkan United States Secret Service (USSS) dan Federal Bureau of Investigation (FBI).

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menjelaskan, pelibatan kedua lembaga tersebut dilakukan karena memiliki kewenangan untuk menguji keaslian mata uang dolar Amerika Serikat.

“Ya mereka kan yang memiliki otoritas untuk pengujian terkait tentang kurs United States dollar,” kata Budi, Jumat (17/7/2026).

Kombes Budi menjelaskan, emas yang disita dari rumah eks Jampidsus Febrie Adriansyah memiliki kadar 23 karat. “Barang bukti berupa 74 batang emas lantakan dengan total berat 74,01 kilogram memiliki kadar 23 karat berdasarkan hasil pemeriksaan PT Pegadaian,” ujar dia.

Selain itu, barang bukti uang rupiah dan uang dolar yang disita juga dinyatakan asli. “Barang bukti berupa uang rupiah seanyak 71.082 lembar dengan nilai nominal Rp6.059.506.200 dinyatakan asli berdasarkan hasil pemeriksaan Bank Indonesia,” ungkapnya.

“Terkait barang hukti uang dolar Amerika Serikat dengan nominal 6.370.921 dinyatakan sebagai mata uang asli, berdasarkan hasil pemeriksaan united state secret service melalui surat tanggal 16 Juli 2026,” sambungnya.