Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Uang Dolar dan 74 Kg Emas yang Disita dari Rumah Febrie Adriansyah Dinyatakan Asli

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 17 Juli 2026 |14:23 WIB
Uang Dolar dan 74 Kg Emas yang Disita dari Rumah Febrie Adriansyah Dinyatakan Asli
Polri temukan emas dan uang dolar di rumah Eks Jampidsus Febrie Adriansyah (Foto: Dok Polri)
A
A
A

JAKARTA - Polisi mengungkap 74 kilogram emas batangan yang disita dari rumah mantan Jampidsus Febrie Adriansyah asli. Emas yang diduga terkait kasus dugaan korupsi, tindak pidana pencucian uang (TPPU), hingga suap kasus batu bara  itu dinyatakan asli setelah dilakukan pengecekan oleh PT Pegadaian.

“Intinya emas itu asli dari hasil uji oleh Pegadaian,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto, Jumat (17/7/2026).

Selain emas, Kombes Budi juga menyebutkan mata uang dolar yang disita asli. Hal itu telah dilakukan pemeriksaan oleh FBI dan United States Secret Service (SS).

“Terus US Dollar juga dari United States Secret Service dan FBI menyatakan ada suratnya, genuine, asli. Terus rupiah dari BI itu juga asli. Nah, tinggal surat yang dari PLT terkait tentang SGD. Tapi secara umum itu asli,” ujar dia.

Sebagai informasi, selain Don Ritto (DR), mantan Jampidsus Febrie Adriansyah juga ditetapkan sebagai tersangka oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor). Penetapan tersangka itu tak lama setelah Febrie mengundurkan diri dari Jampidsus.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/17/337/3230649/kpk-gy4t_large.jpg
KPK Dalami Praktik Culas Opini WTP Muara Enim dari Pejabat hingga Pegawai BPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/17/337/3230639/kejagung-zI6Q_large.jpg
Jelang Pelimpahan Don Ritto dan Barang Bukti ke Kejagung, Polisi Bersenjata Lengkap Berjaga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/17/337/3230608/polda_metro-3nje_large.jpg
Tersangka Don Ritto Bakal Dilimpahkan ke Kejagung Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/16/337/3230559/kpk-lh7G_large.jpg
KPK Kembali Geledah Rumah Bupati Etik Suryani dan Kepala Dinas PU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/16/337/3230548/polri-E9GV_large.jpg
Penyidik Polri Bawa Boks ke Kejagung Jelang Pelimpahan Don Ritto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/16/337/3230535/korupsi-fbCR_large.jpg
Berkas Kasus Bupati Fadia Arafiq Dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Semarang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement