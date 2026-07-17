Uang Dolar dan 74 Kg Emas yang Disita dari Rumah Febrie Adriansyah Dinyatakan Asli

Polri temukan emas dan uang dolar di rumah Eks Jampidsus Febrie Adriansyah (Foto: Dok Polri)

JAKARTA - Polisi mengungkap 74 kilogram emas batangan yang disita dari rumah mantan Jampidsus Febrie Adriansyah asli. Emas yang diduga terkait kasus dugaan korupsi, tindak pidana pencucian uang (TPPU), hingga suap kasus batu bara itu dinyatakan asli setelah dilakukan pengecekan oleh PT Pegadaian.

“Intinya emas itu asli dari hasil uji oleh Pegadaian,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto, Jumat (17/7/2026).

Selain emas, Kombes Budi juga menyebutkan mata uang dolar yang disita asli. Hal itu telah dilakukan pemeriksaan oleh FBI dan United States Secret Service (SS).

“Terus US Dollar juga dari United States Secret Service dan FBI menyatakan ada suratnya, genuine, asli. Terus rupiah dari BI itu juga asli. Nah, tinggal surat yang dari PLT terkait tentang SGD. Tapi secara umum itu asli,” ujar dia.

Sebagai informasi, selain Don Ritto (DR), mantan Jampidsus Febrie Adriansyah juga ditetapkan sebagai tersangka oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor). Penetapan tersangka itu tak lama setelah Febrie mengundurkan diri dari Jampidsus.