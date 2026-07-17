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Jelang Pelimpahan Don Ritto dan Barang Bukti ke Kejagung, Polisi Bersenjata Lengkap Berjaga

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 17 Juli 2026 |10:30 WIB
Jelang Pelimpahan Don Ritto dan Barang Bukti ke Kejagung, Polisi Bersenjata Lengkap Berjaga
Jelang pelimpahan Don Ritto dan barang bukti ke Kejagung, polisi bersenjata lengkap berjaga (Foto: Riyan Rizki/Okezone)
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JAKARTA - Polri bakal melimpahkan tersangka Don Ritto (DR) dan barang bukti terkait kasus dugaan korupsi, tindak pidana pencucian uang (TPPU), hingga suap kasus batu bara dan Asabri ke Kejaksaan Agung (Kejagung) pada hari ini, Jumat (17/7/2026).

Berdasarkan pantauan, sejumlah petugas Brimob sudah berjaga tepat di depan ruangan penyimpanan barang bukti. Terlihat anggota Brimob yang berjaga dibekali dengan senjata laras panjang.

Selain Brimob, terlihat juga sejumlah anggota Provos hadir di lokasi. Tak hanya itu, penyidik yang menggunakan jaket bertulisan "Reserse" juga hadir di lokasi.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menyatakan pelimpahan tersangka Don Ritto dan barang bukti ke Kejagung akan dilakukan setelah ibadah Sholat Jumat.

“(Pelimpahan) setelah Jumatan,” ucap Kombes Budi, Jumat.

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