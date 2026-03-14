HOME NEWS NASIONAL

Roy Suryo dan Dokter Tifa Bubarkan Pengacara Bala RRT

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Sabtu, 14 Maret 2026 |01:32 WIB
Roy Suryo bubarkan pengacara Bala RRT (Foto: Isra Triansyah/Okezone)
JAKARTA - Roy Suryo dan Dokter Tifauzia Tyassuma membubarkan tim pengacara RRT pasca Rismon Sianipar mengajukan restorative justice (RJ). Kini, keduanya membentuk tim pengacara baru bernama Troya.

"Jadi, bala RRT itu dibubarkan, surat kuasanya dicabut semuanya. Mas Roy dan Dr. Tifa mengeluarkan surat kuasa baru kepada tim yang nama-namanya tercantum dengan nama Troya, itu adalah Tifa-Roy's Advocates," ujar Koordinator Troya, Refly Harun, Jumat (23/3/2026).

Menurutnya, saat ini hanya ada dua orang klien yang dibelanya, yakni Dokter Tifauzia Tyassuma dan Roy Suryo. Adapun nama advokat Troya di antaranya M. Taufik, Refly Harun, M. Wirawan Adnan, M. Lutfi Hakim, Abdullah Alkatiri, Munarman, M. Tony Soehartono, Ramdansyah, hingga Azis Januar.

Dia menerangkan sudah pernah menghubungi Rismon beberapa kali, hanya saja ia tidak bisa dihubungi. Di chat WhatsApp pun hanya tercentang satu saja seolah kontaknya telah diblokir.

"Saya menghubungi Rismon dengan mengatakan begini, Mon ini benar? Saya sertakan berita (link berita tentang) Rismon ajukan restorative justice, centang dua, tapi tidak dijawab. Kemudian saya telepon, tidak dijawab karena sesuai dengan komitmen kami kalau prinsipal minta RJ kami akan mengundurkan diri sebagai lawyernya. Kami ingin kepastian sampai pukul 00.01 kemarin sudah centang satu," katanya.

Dugaan Refly Harun, Ini Alasan Rismon Sianipar Membelot di Kasus Ijazah Jokowi
Roy Suryo Ogah Ikuti Jejak Rismon di Kasus Ijazah Jokowi: 99,9% Saya Tak Akan Minta RJ
Rismon Sianipar Minta Maaf ke Jokowi soal Tuduhan Ijazah Palsu, Ini Pernyataan Lengkapnya!
Polisi Sebut Rismon Sianipar Ajukan Restorative Justice di Kasus Fitnah Ijazah Jokowi
Dilaporkan Dugaan Ijazah Palsu, Andi Azwan: Rismon Sianipar Sekarang Meong!
Roy Suryo Yakin 99,9 Persen Ijazah Jokowi Palsu, Tunjukkan Watermark UGM Sulit Ditiru!
