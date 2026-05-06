Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Refly Harun Tegaskan Sidang Roy Suryo Bukan untuk Buktikan Keaslian Ijazah Jokowi

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 06 Mei 2026 |09:24 WIB
Refly Harun Tegaskan Sidang Roy Suryo Bukan untuk Buktikan Keaslian Ijazah Jokowi
Refly Harun Tegaskan Sidang Roy Suryo Bukan untuk Buktikan Keaslian Ijazah Jokowi (tangkapan layar iNews)
A
A
A

JAKARTA - Pengacara Roy Suryo dan Dokter Tifa, Refly Harun menilai, jika kedua kliennya harus menjalani persidangan terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), bukan untuk membuktikan keaslian ijazah tersebut.

"Ada satu hal yang barangkali orang lupa. Pengadilan itu bukan pengadilan ijazah palsu atau tidak," ujar Refly dalam Program Rakyat Bersuara di iNews, Selasa (5/5/2026).

Refli menegaskan, Roy dan Tifa hanya akan disidang atas tudingan melakukan fitnah dan pencemaran nama baik. Majelis hakim, kata dia, tidak akan menyatakan keaslian atau kepalsuan atas ijazah Jokowi.

"Yang akan disidang nanti itu adalah Mas Roy kalau jadi disidang itu akan dituding melakukan fitnah, pencemaran nama baik kemudian melakukan ujaran kebencian, edit dokumen dan sebagainya dengan ancaman hukuman mulai dari 9 bulan -12 tahun penjara," tutur Refly.

"Apakah Anda kemudian akan mendapatkan sebuah statement atau sebuah putusan pengadilan 'ya dengan demikian ijazah Jokowi palsu' no," sambung dia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/05/337/3216629/roy_suryo-Clm0_large.jpg
Roy Suryo Tampilkan Ijazah UGM Istri: Tak Ada Tulisan Gadhaj Adam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/01/337/3215927/refly_harun-XtNf_large.jpg
Kubu Roy Suryo Duga Ada Pelanggaran HAM, Bakal Bersurat ke Komnas HAM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/28/337/3215313/ijazah_palsu-AECu_large.jpg
Kubu Roy Suryo Cs Curhat Suratnya 3 Bulan Dicuekin Komisi III DPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/21/337/3213922/roy_suryo-Hr5P_large.jpg
Sindir Rismon, Roy Suryo: Kok Berani Neliti Ijazah Jokowi Kalau Ijazahnya Sendiri Palsu?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/21/337/3213913/rismon-uc7Y_large.jpg
Rismon Klaim Video Tuding JK Bohir Kasus Ijazah Jokowi Hasil AI, Buru Pembuatnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/19/337/3213369/razman_nasution-M5Hy_large.jpg
Respons Klarifikasi JK, Razman: Jangan Terjebak Isu dan Lihat Persoalan Secara Utuh
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement