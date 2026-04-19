Respons Klarifikasi JK, Razman: Jangan Terjebak Isu dan Lihat Persoalan Secara Utuh

JAKARTA – Razman Arif Nasution selaku kuasa hukum Manajemen Buku Gibran End Game Arief Ikhsan, meminta mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) tidak terpancing dan melihat persoalan secara utuh. Hal itu dilontarkan sebagai respons dari konferensi pers JK terkait dugaan penistaan agama atas ceramahnya di masjid kawasan Universitas Gadjah Mada (UGM).

Dalam konferensi persnya pada Sabtu 18 April 2026, JK turut menyinggung polemik ijazah mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga mengungkap chat yang diklaim sebagai Rismon ingin menemuinya tapi ditolak.

Razman pun mengaku telah mengikuti perkembangan terbaru dan berdiskusi dengan timnya, serta berkomunikasi dengan Rismon Hasiholan Sianipar. Menurut Razman, Rismon menyampaikan keprihatinan atas munculnya narasi seolah-olah dirinya ingin berbenturan dengan JK. Ia menegaskan hal tersebut tidak benar.

“Saudara Rismon ingin semuanya baik-baik saja dan tidak pernah menyebut nama Pak Jusuf Kalla,” ujar Razman melalui laman Instagramnya razmannasution71 dikutip Minggu (19/4/2026).

Razman menyatakan, telah menelusuri berbagai pernyataan Rismon di podcast maupun media lainnya dan tidak menemukan adanya penyebutan nama JK. Ia meminta agar tidak ada penggiringan opini yang mengaitkan Rismon dengan JK.