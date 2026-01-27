Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

ProDEM Surati Prabowo, Minta Polri Tetap di Bawah Kepala Negara

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Selasa, 27 Januari 2026 |19:42 WIB
ProDEM Surati Prabowo, Minta Polri Tetap di Bawah Kepala Negara
Presiden Prabowo dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM), Iwan Sumule mengirim surat kepada Presiden Prabowo Subianto. Isi surat tersebut meminta agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada di bawah kepala negara, bukan kementerian.

Menurut Iwan, kedudukan institusi Polri di bawah Presiden merupakan amanah reformasi. Ia menekankan bahwa Polri bukan sekadar alat negara, melainkan penjaga gerbang demokrasi yang harus tetap setia pada khittah sipilnya.

"Konsistensi khittah reformasi menempatkan Polri sebagai institusi sipil. ProDEM percaya Bapak Presiden senantiasa menjunjung tinggi ruh reformasi, yakni komitmen untuk mentransformasi Polri menjadi institusi kepolisian sipil yang profesional dan lepas dari kultur militeristik,” kata Iwan Sumule, Selasa (27/1/2026).

Iwan menjelaskan, kedudukan Polri di bawah Presiden merupakan mandat konstitusi sebagaimana tertuang dalam Pasal 30 Ayat (4) UUD RI 1945, yang menyatakan bahwa Polri adalah alat negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Sebagai institusi yang bersifat nasional, komando kepolisian idealnya tetap berada langsung di bawah Kepala Negara,” ujarnya.

ProDEM memandang, wacana penempatan Polri di bawah kementerian memerlukan pertimbangan yang sangat mendalam, mengingat kedudukan Polri saat ini telah selaras dengan amanat konstitusi.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/337/3197923//polri-Yjf3_large.jpg
Sikap Kapolri Tolak Polri di Bawah Kementerian Sejalan dengan Prinsip Konstitusi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/337/3197873//rapat_paripurna_dpr_ri-2u6R_large.jpg
Paripurna DPR Tetapkan Polri Tak Di bawah Kementerian, Ini 8 Poin yang Disepakati 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/337/3197865//kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo-JKQG_large.jpg
Momen Kapolri Tolak Polri di Bawah Kementerian saat Raker DPR, Ada Kapolda hingga Polisi Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/337/3197803//prabowo-U3Os_large.jpg
Jejak Diplomasi Prabowo Gelorakan Kedaulatan Palestina, dari Menhan hingga Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/337/3197756//polri-fWz9_large.jpg
5 Fakta Kapolri Tolak Polri di Bawah Kementerian, Pilih Jadi Petani Ketimbang Menteri Kepolisian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/337/3197685//menteri_pertahanan_sjafrie_sjamsoeddin-pVh7_large.jpg
Dipanggil Prabowo ke Hambalang, Menhan Laporkan Situasi Nasional hingga Tugas TNI
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement