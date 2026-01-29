Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

NU Nilai Posisi Polri di Bawah Presiden Sudah Ideal

Awaludin , Jurnalis-Kamis, 29 Januari 2026 |16:34 WIB
NU Nilai Posisi Polri di Bawah Presiden Sudah Ideal
Wakil Rais Aam PBNU, KH Muhammad Anwar Iskandar (foto: Okezone)
JAKARTA – Nahdlatul Ulama (NU) mendukung agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada di bawah Presiden Republik Indonesia. Posisi Polri langsung di bawah Presiden dinilai sudah tepat seperti yang berlaku saat ini.

Wakil Rais Aam PBNU, KH Muhammad Anwar Iskandar menilai, selama ini masyarakat telah merasakan kemaslahatan dan manfaat dari keberadaan Polri dalam menjaga keamanan, dan ketertiban serta penegakan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Saya mendukung sepenuhnya Polri di bawah Presiden dan bukan yang lain. Posisi ini adalah sesuatu yang sangat ideal," kata Kiai Iskandar, Kamis (29/1/2026).

Oleh karena itu, Ketua Umum MUI ini juga mengajak kepada masyarakat bersama-sama mendoakan agar Kepolisian Republik Indonesia senantiasa berada dalam lindungan, bimbingan, dan rida Allah SWT untuk membersamai Presiden dan kita semuanya dalam menjaga negara dan bangsa ini menuju masyarakat yang maju, modern, dan diridai oleh Allah SWT.

 

      
