INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Antisipasi Bencana saat Mudik, Kapolri Instruksikan Anak Buah Selalu Siap Siaga

Tim Okezone , Jurnalis-Minggu, 08 Maret 2026 |17:00 WIB
Antisipasi Bencana saat Mudik, Kapolri Instruksikan Anak Buah Selalu Siap Siaga
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (foto: dok ist)
JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengecek kesiapan sarana dan prasarana (sarpras) serta personel, dalam rangka menghadapi potensi bencana alam. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kelancaran arus mudik masyarakat saat Lebaran 2026.

Pengecekan sarpras dan personel tersebut dilakukan usai apel ojek online (ojol) dan buruh kamtibmas bertajuk “Nyago Bumi Sriwijaya Aman Bae” di Stadion Bumi Sriwijaya, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Minggu (8/3/2026).

“Tadi kita cek satu per satu untuk meyakinkan kesiapan pelayanan kita. Di samping itu, kita juga harus melaksanakan pelayanan kepada masyarakat yang akan melaksanakan mudik,” kata Sigit.

Sigit menekankan faktor cuaca dan potensi bencana alam di seluruh wilayah Indonesia menjadi salah satu hal yang terus dicermati oleh Polri bersama seluruh pemangku kepentingan saat arus mudik dan arus balik Lebaran 2026.
 

Topik Artikel :
Mudik Mudik Lebaran Kapolri
