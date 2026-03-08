JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengecek kesiapan sarana dan prasarana (sarpras) serta personel, dalam rangka menghadapi potensi bencana alam. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kelancaran arus mudik masyarakat saat Lebaran 2026.
Pengecekan sarpras dan personel tersebut dilakukan usai apel ojek online (ojol) dan buruh kamtibmas bertajuk “Nyago Bumi Sriwijaya Aman Bae” di Stadion Bumi Sriwijaya, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Minggu (8/3/2026).
“Tadi kita cek satu per satu untuk meyakinkan kesiapan pelayanan kita. Di samping itu, kita juga harus melaksanakan pelayanan kepada masyarakat yang akan melaksanakan mudik,” kata Sigit.