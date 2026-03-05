Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Korlantas: 10 Ruas Tol Fungsional Disiapkan untuk Mudik Lebaran 2026

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 05 Maret 2026 |21:10 WIB
Korlantas: 10 Ruas Tol Fungsional Disiapkan untuk Mudik Lebaran 2026
Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri Brigjen Faisal (foto: Okezone)
JAKARTA - Kepolisian menyiapkan sedikitnya 10 ruas tol fungsional untuk membantu mengurai kepadatan arus lalu lintas selama periode mudik Lebaran 2026. Keberadaan ruas tol tersebut diharapkan dapat memperlancar perjalanan pemudik, terutama pada jalur-jalur yang selama ini menjadi titik kemacetan.

Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri, Brigjen Faisal mengatakan, ruas tol fungsional tersebut akan dimanfaatkan untuk mendukung kelancaran arus mudik dan arus balik Lebaran tahun ini.

Hal itu disampaikan dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk “Sinergi Pemerintah dan Stakeholder Buat Mudik 2026 Aman dan Nyaman” yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/3/2026).

"Tahun ini ada 10 ruas tol yang akan difungsikan," kata Faisal.

Salah satu ruas tol yang dinilai cukup signifikan membantu mengurangi kepadatan lalu lintas adalah Tol Jakarta–Cikampek Selatan. Berdasarkan hasil survei dari Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), ruas tersebut telah siap digunakan terutama untuk membantu arus balik.

Menurut Faisal, kendaraan dari arah Bandung yang sebelumnya seluruhnya masuk ke jalur Tol Jakarta–Cikampek nantinya sebagian akan dialihkan ke Japek Selatan dan keluar menuju kawasan Setu yang terhubung dengan Jakarta Outer Ring Road 2 (JORR 2).

 

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Korlantas Polri Mudik 2026 Mudik
