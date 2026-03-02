Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Arus Mudik 2026, Polri Siapkan Skema Ini di Tiga Pelabuhan

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 02 Maret 2026 |20:42 WIB
Arus Mudik 2026, Polri Siapkan Skema Ini di Tiga Pelabuhan
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin rapat koordinasi (rakor) lintas sektoral, dalam rangka pengamanan dan pelayanan arus mudik dan balik Lebaran 2026. Salah satu wilayah yang menjadi perhatian adalah Banten.

Wilayah tersebut menjadi jalur penyeberangan utama para pemudik dari Pulau Jawa menuju Pulau Sumatera. Sigit menuturkan, rekayasa lalu lintas dan pemanfaatan tiga pelabuhan akan dilakukan untuk mengantisipasi kepadatan saat arus mudik dan balik Lebaran 2026.

“Pada situasi hijau di Pelabuhan Merak, ada tujuh dermaga yang dimanfaatkan untuk penumpang pejalan kaki, kendaraan roda empat penumpang, dan seterusnya. Situasi hijau berarti antrean dalam keadaan normal. Kemudian situasi kuning, antrean kendaraan sampai dengan SPBU Cikuasa Atas. Dan situasi merah manakala antrean kendaraan sampai dengan Gerbang Tol Merak,” kata Sigit di PTIK, Jakarta Selatan, Senin (2/3/2026).

Untuk tiga dermaga di Pelabuhan Ciwandan, lanjut Sigit, pengaturannya juga dibagi dalam kategori situasi hijau, kuning, dan merah.

Sementara di Pelabuhan BBJ, yang diperuntukkan bagi truk tangki, truk tronton, dan alat berat, pembagian situasinya juga sama. Situasi hijau saat arus lancar, situasi kuning ketika antrean kendaraan sampai pintu masuk pelabuhan, dan situasi merah ketika buffer zone di PT SMI dan Jalan Lingkar sudah tidak dapat menampung kendaraan.

 

Telusuri berita news lainnya
