Hadiri Pemakaman Try Sutrisno di TMP Kalibata, Kapolri: Tokoh Nasional Menginspirasi

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri pemakaman Wakil Presiden ke-6, Try Sutrisno di TMP Kalibata, Jakarta Selatan. Secara pribadi dan institusi Polri, Sigit menyampaikan duka cita yang mendalam atas kepergian salah satu tokoh bangsa itu.

Menurutnya, sosok almarhum Try Sutrisno telah banyak menginspirasi generasi bangsa saat ini. Sebab itu, kata Sigit, Indonesia sangat kehilangan sosok yang sangat luar biasa.

"Beliau adalah salah satu tokoh nasional yang banyak menginspirasi kita dan tentunya kita sangat kehilangan beliau," kata Sigit di TMP Kalibata, Senin (2/3/2026).