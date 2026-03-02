Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hadiri Pemakaman Try Sutrisno di TMP Kalibata, Kapolri: Tokoh Nasional Menginspirasi

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 02 Maret 2026 |15:07 WIB
Hadiri Pemakaman Try Sutrisno di TMP Kalibata, Kapolri: Tokoh Nasional Menginspirasi
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri pemakaman Wakil Presiden ke-6, Try Sutrisno di TMP Kalibata, Jakarta Selatan. Secara pribadi dan institusi Polri, Sigit menyampaikan duka cita yang mendalam atas kepergian salah satu tokoh bangsa itu. 

Menurutnya, sosok almarhum Try Sutrisno telah banyak menginspirasi generasi bangsa saat ini. Sebab itu, kata Sigit, Indonesia sangat kehilangan sosok yang sangat luar biasa. 

"Beliau adalah salah satu tokoh nasional yang banyak menginspirasi kita dan tentunya kita sangat kehilangan beliau," kata Sigit di TMP Kalibata, Senin (2/3/2026).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/337/3204545//kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo-JUug_large.jpg
Polri Gelar Operasi Ketupat 13-25 Maret, Kerahkan 161 Ribu Personel Gabungan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/1/3204539//kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo-97Vl_large.jpg
Polri Siapkan Rekayasa Lalin One Way hingga Contraflow saat Arus Mudik Lebaran 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/337/3204535//wakil_presiden_ke_6_ri_try_sutrisno_wafat-DpHZ_large.jpg
Ungkap Keinginan Try Sutrisno Sebelum Wafat, Muzani: Beliau Ingin Ada Amandemen UUD 45
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/337/3204532//kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo-A6Ne_large.jpg
Pimpin Rakor Lintas Sektoral, Kapolri Tekankan Optimalisasi Pengamanan dan Pelayanan di Ops Ketupat 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/337/3204528//prabowo_pimpin_upacara_pemakaman_try_sutrisno-27tR_large.jpg
Presiden Prabowo Pimpin Upacara Pemakaman Try Sutrisno di TMP Kalibata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/337/3204524//pemakaman_tru_sutrisno-veBH_large.jpg
SBY, JK, hingga Boediono Hadiri Pemakaman Try Sutrisno di TMP Kalibata
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement