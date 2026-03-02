Ungkap Keinginan Try Sutrisno Sebelum Wafat, Muzani: Beliau Ingin Ada Amandemen UUD 45

JAKARTA - Ketua MPR RI, Ahmad Muzani mengungkap keinginan Wakil Presiden ke-6 RI, Try Sutrisno sebelum menutup usia. Ia menyebut, mendiang Try ingin ada amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

"Lebih daripada itu beliau pernah ngomong kepada kami pada saat lebaran tahun yang lalu, beliau ingin sebelum meninggal ada amandemen Undang-Undang Dasar 45 yang kelima," kata Muzani saat ditemui di Masjid Agung Sunda Kelapa, Jakarta Pusat, Senin (2/3/2026).

Muzani menyatakan, pimpinan MPR RI akan berupaya untuk merealisasikan keinginan Try. Ia berkata, Try ingin ada amandemen UUD 1945 untuk menjaga persatuan bangsa.

"Beliau ingin agar amandemen itu dilakukan untuk menjaga persatuan, untuk menjaga kebersamaan dan menjamin kelangsungan Indonesia ke depan yang lebih baik," ucapnya.

"Dan sampai sekarang apa yang diharapkan, apa yang dipikirkan oleh almarhum oleh MPR terus dilakukan kajian-kajian lebih lanjut. Jadi semua pikiran, tenaga, waktu dicurahkan untuk kepentingan bangsa dan negara sampai dengan akhir hayatnya," imbuhnya.