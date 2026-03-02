Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ungkap Keinginan Try Sutrisno Sebelum Wafat, Muzani: Beliau Ingin Ada Amandemen UUD 45

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 02 Maret 2026 |14:16 WIB
Ungkap Keinginan Try Sutrisno Sebelum Wafat, Muzani: Beliau Ingin Ada Amandemen UUD 45
Wakil Presiden ke 6 RI Try Sutrisno Wafat (foto: Okezone/Arif)
A
A
A

JAKARTA - Ketua MPR RI, Ahmad Muzani mengungkap keinginan Wakil Presiden ke-6 RI, Try Sutrisno sebelum menutup usia. Ia menyebut, mendiang Try ingin ada amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

"Lebih daripada itu beliau pernah ngomong kepada kami pada saat lebaran tahun yang lalu, beliau ingin sebelum meninggal ada amandemen Undang-Undang Dasar 45 yang kelima," kata Muzani saat ditemui di Masjid Agung Sunda Kelapa, Jakarta Pusat, Senin (2/3/2026).

Muzani menyatakan, pimpinan MPR RI akan berupaya untuk merealisasikan keinginan Try. Ia berkata, Try ingin ada amandemen UUD 1945 untuk menjaga persatuan bangsa.

"Beliau ingin agar amandemen itu dilakukan untuk menjaga persatuan, untuk menjaga kebersamaan dan menjamin kelangsungan Indonesia ke depan yang lebih baik," ucapnya.

"Dan sampai sekarang apa yang diharapkan, apa yang dipikirkan oleh almarhum oleh MPR terus dilakukan kajian-kajian lebih lanjut. Jadi semua pikiran, tenaga, waktu dicurahkan untuk kepentingan bangsa dan negara sampai dengan akhir hayatnya," imbuhnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/337/3204528//prabowo_pimpin_upacara_pemakaman_try_sutrisno-27tR_large.jpg
Presiden Prabowo Pimpin Upacara Pemakaman Try Sutrisno di TMP Kalibata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/337/3204524//pemakaman_tru_sutrisno-veBH_large.jpg
SBY, JK, hingga Boediono Hadiri Pemakaman Try Sutrisno di TMP Kalibata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/337/3204521//pemerintah-lrEh_large.jpg
Try Sutrisno Dimakamkan Dekat Ani Yudhoyono dan BJ Habibie di TMP Kalibata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/337/3204518//pemerintah-DhB2_large.jpg
Putra Try Sutrisno Ungkap Kondisi Ayahnya Sebelum Meninggal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/337/3204516//sholat_jenazah-JDk8_large.jpg
Putra Try Sutrisno Jadi Imam Sholat Jenazah Ayahnya, Makmum Ketua MPR hingga Ma'ruf Amin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/337/3204506//pemerintah-2QMm_large.jpg
Nuning Kertopati: Pak Try Sutrisno Jenderal Berhati Welas Asih
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement