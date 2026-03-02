Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Try Sutrisno Dimakamkan Dekat Ani Yudhoyono dan BJ Habibie di TMP Kalibata

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 02 Maret 2026 |13:22 WIB
Try Sutrisno Dimakamkan Dekat Ani Yudhoyono dan BJ Habibie di TMP Kalibata
JAKARTA- Wakil Presiden ke-6 RI, Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (2/3/2026).

Almarhum akan dimakamkan di Blok M131. Di blok tersebut terdapat makam sejumlah tokoh nasional, antara lain Presiden ke-3 RI B. J. Habibie bersama istrinya Hasri Ainun Besari, serta mantan Ibu Negara Ani Yudhoyono dan Jenderal TNI (Purn) Pramono Edhi Wibowo.

Pantauan Okezone di lokasi, sejumlah persiapan pemakaman masih berlangsung. Petugas makam menyelesaikan proses penggalian liang lahat.

Sementara petugas lainnya memasang tenda dan menata kursi untuk keluarga serta tamu yang akan menghadiri prosesi pemakaman. Sejumlah instansi terkait juga terlihat melakukan koordinasi untuk memastikan prosesi berjalan lancar.

Sekadar diketahui, Try Sutrisno meninggal pada Senin pagi di RSPAD Gatot Soebroto setelah menjalani perawatan selama 16 hari. Jenazah kemudian disemayamkan di rumah duka di Jalan Purwakarta Nomor 6, Menteng, Jakarta Pusat.

 

