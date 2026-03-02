Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Nuning Kertopati: Pak Try Sutrisno Jenderal Berhati Welas Asih

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 02 Maret 2026 |12:34 WIB
Nuning Kertopati: Pak Try Sutrisno Jenderal Berhati Welas Asih
Nuning Kertopati: Pak Try Sutrisno Jenderal Berhati Welas Asih/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Berpulangnya Wakil Presiden ke-6 RI, Try Sutrisno, meninggalkan duka mendalam bagi banyak tokoh nasional. Sosok jenderal senior TNI itu dikenang tidak hanya karena kiprahnya di militer dan pemerintahan, tetapi juga karena sikapnya yang dinilai memiliki empati dan kepedulian besar terhadap bangsa.

Hal itu diungkapkan Nefo Handayani Kertapati. Ia mengenang Try Sutrisno sebagai figur pemimpin yang tegas namun tetap memiliki sisi kemanusiaan yang kuat.

“Beliau adalah seorang jenderal yang punya ‘hati’ dan welas asih kepada bangsa ini. Sosoknya tidak hanya memikirkan kekuatan negara, tetapi juga masa depan rakyat,” ujarnya, Senin (2/3/2026).

Nuning – panggilan akrabnya – mengatakan, Menurut dia, ketika menjabat sebagai Wakil Presiden, Try Sutrisno aktif memberikan pandangan strategis kepada Presiden saat itu, Soeharto, terutama dalam isu pertahanan negara dan stabilitas nasional.

“Pada masa itu Pak Try banyak memberi masukan kepada Presiden Soeharto yang berkaitan dengan pertahanan negara. Beliau juga sangat memberi perhatian terhadap berbagai Undang-Undang yang berkaitan dengan kepentingan bangsa,” katanya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/12/21/337/2731663/menyicil-rumah-selama-15-tahun-try-sutrisno-saya-bisa-tidur-nyenyak-tanpa-takut-kpk-v9szXBrYX6.jpg
Menyicil Rumah Selama 15 Tahun, Try Sutrisno: Saya Bisa Tidur Nyenyak Tanpa Takut KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/12/18/337/2729322/wapres-ke-6-ri-try-soetrisno-sakit-gatot-nurmantyo-mohon-doanya-lSJNStDY95.jpg
Wapres Ke-6 RI Try Sutrisno Sakit, Gatot Nurmantyo: Mohon Doanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2015/08/13/512/1195373/mantan-wapres-prihatin-pancasila-mulai-dilupakan-6EgNHzJ9LP.jpg
Try Sutrisno Prihatin Pancasila Mulai Dilupakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2013/09/13/340/865818/1YEH2UKCzA.jpg
Try Sutrisno Segera Kukuhkan GPP di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2008/06/03/1/115300/
JK: Kondisi Pak Try Sangat Sehat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2008/06/03/1/115293/
JK Jenguk Try Sutrisno
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement