Nuning Kertopati: Pak Try Sutrisno Jenderal Berhati Welas Asih

JAKARTA - Berpulangnya Wakil Presiden ke-6 RI, Try Sutrisno, meninggalkan duka mendalam bagi banyak tokoh nasional. Sosok jenderal senior TNI itu dikenang tidak hanya karena kiprahnya di militer dan pemerintahan, tetapi juga karena sikapnya yang dinilai memiliki empati dan kepedulian besar terhadap bangsa.

Hal itu diungkapkan Nefo Handayani Kertapati. Ia mengenang Try Sutrisno sebagai figur pemimpin yang tegas namun tetap memiliki sisi kemanusiaan yang kuat.

“Beliau adalah seorang jenderal yang punya ‘hati’ dan welas asih kepada bangsa ini. Sosoknya tidak hanya memikirkan kekuatan negara, tetapi juga masa depan rakyat,” ujarnya, Senin (2/3/2026).

Nuning – panggilan akrabnya – mengatakan, Menurut dia, ketika menjabat sebagai Wakil Presiden, Try Sutrisno aktif memberikan pandangan strategis kepada Presiden saat itu, Soeharto, terutama dalam isu pertahanan negara dan stabilitas nasional.

“Pada masa itu Pak Try banyak memberi masukan kepada Presiden Soeharto yang berkaitan dengan pertahanan negara. Beliau juga sangat memberi perhatian terhadap berbagai Undang-Undang yang berkaitan dengan kepentingan bangsa,” katanya.