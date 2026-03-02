Advertisement
Detik-Detik Jenazah Try Sutrisno Dibawa dari Rumah Duka dan Dishalatkan di Masjid Sunda Kelapa

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Senin, 02 Maret 2026 |12:30 WIB
Detik-Detik Jenazah Try Sutrisno Dibawa dari Rumah Duka dan Dishalatkan di Masjid Sunda Kelapa
JAKARTA - Jenazah mantan Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno diberangkatkan dari rumah duka di kawasan Menteng, Jakarta Pusat menuju Masjid Agung Sunda Kelapa untuk dishalatkan. Jenazah dibawa menggunakan ambulans sekira pukul 11.10 WIB.

Pantauan Okezone di lokasi, rumah duka terus didatangi sejumlah kalangan pejabat untuk menyampaikan belasungkawa. Beberapa di antara mereka juga memastikan akan mengawal almarhum hingga ke pemakaman.

Adapun jenazah Try Sutrisno akan dimakamkan di TMP Kalibata Jakarta Pusat. Rencananya jenazah akan dimakamkan pada pukul 12.00 WIB setelah shalat dzuhur.

Setelah jenazah berangkat menuju Masjid Agung Sunda Kelapa, situasi di rumah duka pun berangsur sepi. Beberapa di antara pelayat ikut mengiring jenazah ke Masjid Sunda Kelapa.

Sebagai informasi, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-6, Jenderal TNI (Purn) H. Try Sutrisno, dikabarkan meninggal dunia pada hari ini, Senin (2/3/2026) pagi. Berdasarkan keterangan resmi dari pihak keluarga, almarhum mengembuskan napas terakhir pada pukul 06.58 WIB di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta.

"Inna Lillahi Wa Inna Ilaihi Roji'uun. Telah meninggal dunia ayah/kakek/buyut/kakak kami, Jenderal TNI (Purn) H. Try Sutrisno bin Subandi di RSPAD jam 06.58 WIB," tulis pernyataan resmi keluarga besar almarhum, Senin (2/3/2026).

 

