Putra Try Sutrisno Ungkap Kondisi Ayahnya Sebelum Meninggal/Okezone

JAKARTA - Putra kedua Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno, Taufik Dwi Cahyono mengungkap kondisi sang ayah sebelum meninggal dunia. Try Sutisno tutup usia di RSPAD, Gatot Subroto, Jakarta, Senin (2/3/2026).

Taufik mengatakan kondisi kesehatan Try Sutrisno menurun dan sudah dirawat di rumah sakit sejak 16 Februari 2026 lalu. Ia mengatakan sang ayah mulai kehilangan nafsu makan sejak beberapa hari terakhir.

“16 Februari (dirawat). Tiba-tiba selera makan menurun. Lalu kami dikabari kesehatannya sudah drop,” jelas Taufik.

Meski begitu, Taufik mengungkap sang ayah tak menderita sakit yang berkepanjangan sebelum berpulang.

Ia mengatakan kondisi kesehatan yang menurun beberapa hari terakhir merupakan faktor usia Try Sutrisno yang wafat di usia 90 tahun.

“Tidak menderita sakit yang lama. Memang sudah usia,” jelas Taufik.

“Mohon doanya, semoga bapak diterima amal ibadahnya dan ini bulan puasa juga,” tambahnya.

Berpulangnya Wakil Presiden ke-6 RI, Try Sutrisno, meninggalkan duka mendalam bagi banyak tokoh nasional.