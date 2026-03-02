Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Putra Try Sutrisno Ungkap Kondisi Ayahnya Sebelum Meninggal

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 02 Maret 2026 |13:13 WIB
Putra Try Sutrisno Ungkap Kondisi Ayahnya Sebelum Meninggal
Putra Try Sutrisno Ungkap Kondisi Ayahnya Sebelum Meninggal/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Putra kedua Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno, Taufik Dwi Cahyono mengungkap kondisi sang ayah sebelum meninggal dunia. Try Sutisno tutup usia di RSPAD, Gatot Subroto, Jakarta, Senin (2/3/2026).

Taufik mengatakan kondisi kesehatan Try Sutrisno menurun dan sudah dirawat di rumah sakit sejak 16 Februari 2026 lalu. Ia mengatakan sang ayah mulai kehilangan nafsu makan sejak beberapa hari terakhir.

“16 Februari (dirawat). Tiba-tiba selera makan menurun. Lalu kami dikabari kesehatannya sudah drop,” jelas Taufik.

Meski begitu, Taufik mengungkap sang ayah tak menderita sakit yang berkepanjangan sebelum berpulang.

Ia mengatakan kondisi kesehatan yang menurun beberapa hari terakhir merupakan faktor usia Try Sutrisno yang wafat di usia 90 tahun.

“Tidak menderita sakit yang lama. Memang sudah usia,” jelas Taufik.

“Mohon doanya, semoga bapak diterima amal ibadahnya dan ini bulan puasa juga,” tambahnya.

Berpulangnya Wakil Presiden ke-6 RI, Try Sutrisno, meninggalkan duka mendalam bagi banyak tokoh nasional.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/12/21/337/2731663/menyicil-rumah-selama-15-tahun-try-sutrisno-saya-bisa-tidur-nyenyak-tanpa-takut-kpk-v9szXBrYX6.jpg
Menyicil Rumah Selama 15 Tahun, Try Sutrisno: Saya Bisa Tidur Nyenyak Tanpa Takut KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/12/18/337/2729322/wapres-ke-6-ri-try-soetrisno-sakit-gatot-nurmantyo-mohon-doanya-lSJNStDY95.jpg
Wapres Ke-6 RI Try Sutrisno Sakit, Gatot Nurmantyo: Mohon Doanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2015/08/13/512/1195373/mantan-wapres-prihatin-pancasila-mulai-dilupakan-6EgNHzJ9LP.jpg
Try Sutrisno Prihatin Pancasila Mulai Dilupakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2013/09/13/340/865818/1YEH2UKCzA.jpg
Try Sutrisno Segera Kukuhkan GPP di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2008/06/03/1/115300/
JK: Kondisi Pak Try Sangat Sehat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2008/06/03/1/115293/
JK Jenguk Try Sutrisno
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement