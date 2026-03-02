SBY, JK, hingga Boediono Hadiri Pemakaman Try Sutrisno di TMP Kalibata

JAKARTA – Sejumlah mantan presiden dan wakil presiden (wapres) RI, menghadiri pemakaman Wakil Presiden (Wapres) ke-6 RI, Try Sutrisno, di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta, Senin (2/3/2026).

Pantauan di lokasi, para mantan presiden dan mantan wapres hadir sekitar pukul 13.30 WIB di area pemakaman.

Para tokoh yang datang yakni Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, serta Wakil Presiden ke-11 RI Boediono.

Mereka tampak memakai jas hitam dan langsung duduk di kursi barisan tamu VVIP lainnya.

Jenazah Try Sutrisno dimakamkan dengan penghormatan secara kenegaraan.

Selain itu, sejumlah menteri Kabinet Merah Putih turut hadir di area pemakaman, di antaranya Mensesneg Prasetyo Hadi, Menlu Sugiono, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri Agama Nasaruddin Umar, hingga Utusan Presiden Hashim Djojohadikusumo.