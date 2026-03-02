Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Presiden Prabowo Pimpin Upacara Pemakaman Try Sutrisno di TMP Kalibata

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 02 Maret 2026 |14:00 WIB
Presiden Prabowo Pimpin Upacara Pemakaman Try Sutrisno di TMP Kalibata
Prabowo Pimpin Upacara Pemakaman Try Sutrisno
A
A
A

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara pemakaman almarhum Wakil Presiden (Wapres) ke-6 RI, Try Sutrisno, di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan, pada Senin (2/3/2026). Try Sutrisno berpulang dalam usia 90 tahun pada pukul 06.58 WIB di RSPAD Gatot Soebroto.

Upacara pemakaman dilangsungkan sekitar pukul 13.30 WIB. Jenazah tiba di TMP Kalibata setelah sebelumnya diserahkan pihak keluarga kepada negara di rumah duka di Jalan Purwakarta No. 6, Menteng, Jakarta Pusat. Almarhum juga telah disalatkan di Masjid Sunda Kelapa sebelum dimakamkan.

Prabowo menyambut kedatangan jenazah di TMP Kalibata dan berjalan mengiringi dari belakang. Peti jenazah yang diselimuti bendera Merah Putih diangkat oleh anggota TNI menuju tempat peristirahatan terakhir.

Prosesi upacara dibuka dengan laporan komandan upacara kepada Prabowo selaku inspektur upacara, dilanjutkan dengan pembacaan riwayat hidup singkat almarhum. Presiden kemudian memimpin pembacaan Apel Persada.

"Saya Presiden Republik Indonesia atas nama negara, bangsa, dan Tentara Nasional Indonesia dengan ini mempersembahkan kepada persada ibu pertiwi jiwa raga dan jasa-jasa almarhum Jenderal TNI (Purn) H. Try Sutrisno, jabatan Wakil Presiden Indonesia ke-6, Panglima ABRI 1988–1993, yang telah meninggal dunia demi kepentingan serta keluhuran negara dan bangsa pada hari Senin, 2 Maret 2026, pukul 06.58 WIB," ujar Prabowo.

 

