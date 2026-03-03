Catat! Ini Jadwal Lengkap One Way, Contraflow, dan Ganjil Genap Arus Mudik-Balik

JAKARTA – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menyiapkan jadwal dan lokasi pelaksanaan rekayasa lalu lintas mulai dari sistem one way, contraflow, hingga ganjil genap di jalan tol saat arus mudik dan balik Lebaran 2026.

Kabag Ops Korps Lalu Lintas Polri, Kombes Aries Syahbudin mengungkapkan, contraflow akan diberlakukan pada H-4 hingga H+1 Lebaran, mulai dari GT Karawang Barat (KM 47) sampai Tol Japek (KM 70).

Selanjutnya, sistem one way akan diterapkan di Tol Japek (KM 70) hingga GT Banyumanik (KM 421) pada H-4 sampai H-1 Lebaran.

"Ganjil genap saat arus mudik akan diberlakukan di Tol Japek (KM 47) sampai GT Kalikangkung (KM 414) pada H-4 sampai H-1 Lebaran. Di Tol Cikupa (KM 31) sampai Merak (KM 98) juga ganjil genap berlaku pada waktu yang sama," kata Aries kepada wartawan, Selasa (3/3/2026).