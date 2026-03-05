Angela Tanoesoedibjo Ungkap 6 Titik Strategis Liputan Mudik iNews Media Group

JAKARTA - Chief Executive Officer (CEO) iNews Media Group Angela Tanoesoedibjo secara resmi melepas tim liputan mudik Lebaran di lobi utama iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (5/3/2026). Kegiatan tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Pol Faizal, serta jajaran pimpinan iNews Media Group.

Dalam sambutannya, Angela melaporkan langsung kepada AHY mengenai kesiapan tim liputan mudik yang akan memberikan informasi secara real time dari berbagai titik. Ia menyebut terdapat enam lokasi strategis yang akan ditempati jurnalis dan kru iNews Media Group selama periode 14 Maret hingga 29 Maret 2026.

"Mungkin saya sampaikan di sini kita ada 6 titik to be precise (tepatnya), mulai dari Gerbang Tol Cikatama-Rest Area KM 57, Cipali, kawasan Pejagan, Gerbang Tol Kalikangkung, Pelabuhan Merak dan Bakauheni, serta Gentong Tasikmalaya," ucap Angela saat memberikan sambutan.

Angela menjelaskan, enam titik strategis tersebut akan diisi oleh 50 tim peliputan dari iNews Media Group yang diterjunkan langsung ke lapangan. Selain itu, kontributor iNews Media Group di berbagai daerah juga akan turut memberikan laporan terkait kondisi arus mudik.

"Nantinya ini akan real-time, 50 tim kita akan terjun ke lapangan, tapi di luar itu tadi hampir 300 kontributor juga akan menyampaikan informasi di berbagai titik-titik lainnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia," sambungnya.