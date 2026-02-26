Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Pemudik Terbesar Lebaran Diprediksi dari Jabar, Tujuan Terbanyak Jateng

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 26 Februari 2026 |09:39 WIB
Pemudik Terbesar Lebaran Diprediksi dari Jabar, Tujuan Terbanyak Jateng
Mudik lebaran (Foto: Ilustrasi/Okezone)
JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memprediksi pergerakan pemudik paling banyak pada penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2026 berasal dari wilayah Jawa Barat (Jabar). Sementara daerah tujuan pemudik paling banyak yakni Jawa Tengah (Jateng).

"Pergerakan terbesar pemudik berasal dari Jawa Barat sebanyak 30,97 juta orang, diikuti DKI Jakarta (19,93 juta) dan Jawa Timur (17,12 juta). Sedangkan dari sisi tujuan, arus terbesar mengarah ke Jawa Tengah sebesar 38,71 juta orang, disusul Jawa Timur (27,29 juta) dan Jawa Barat (25,09 juta)," kata Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, dikutip Kamis (26/2/2026).

Dudy mengatakan, angka ini didapatkan berdasarkan hasil survei nasional yang dilakukan Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kemenhub. Dari hasil survei itu, prakiraan total pergerakan masyarakat selama masa Angkutan Lebaran 2026 sebesar 50,60 persen dari jumlah penduduk atau 143,91 juta orang.

“Hal inilah yang menjadi dasar kita bersama untuk tetap menyiapkan Angkutan Lebaran 2026 secara komprehensif,” ucap Dudy.

Pada level kabupaten/kota, kata dia, asal perjalanan didominasi wilayah padat penduduk seperti Jakarta Timur, Kabupaten Bogor, serta Kabupaten Bekasi. Sedangkan tujuan banyak terkonsentrasi di kabupaten-kabupaten di Jateng. 

