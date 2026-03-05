AHY Apresiasi Pelepasan Tim Mudik Lebaran 2026 iNews Media Group

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ikut melepas tim mudik Lebaran 2026 iNews Media Group (IMG). Pelepasan tersebut berlangsung di lobi iNews Tower, Jakarta Pusat, Kamis (5/3/2026) sore.

AHY hadir didampingi Chief Executive Officer (CEO) iNews Media Group Angela Tanoesoedibjo beserta jajaran pimpinan iNews Media dalam acara pelepasan tim mudik Lebaran 2026 iNews Media Group. Momen simbolis dilakukan dengan penyematan rompi kepada jurnalis sebagai tanda dilepasnya tim liputan mudik iNews Media Group.

Dalam sambutannya, AHY memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada iNews Media Group yang selalu hadir menyajikan pemberitaan seputar arus mudik Lebaran. Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat itu memberikan penghargaan kepada para jurnalis yang rela meninggalkan keluarga pada momen Lebaran demi menyampaikan informasi penting kepada pemirsa.

“Saya sangat mengapresiasi iNews Media Group yang selalu terdepan untuk hadir di tengah-tengah masyarakat kita,” kata AHY dalam sambutannya di lobi iNews Tower, Jakarta Pusat, Kamis.

“Saya bukan hanya menyambut baik, tetapi juga menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya karena tugas tim liputan Lebaran tidak mudah. Ketika yang lainnya fokus menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, teman-teman harus berada di lapangan meninggalkan keluarga dalam beberapa hari ke depan. Tentunya perlu kita berikan apresiasi setinggi-tingginya,” sambungnya.

iNews Media Group menurunkan 50 personel tim live di wilayah Jabodetabek yang didukung oleh 283 kontributor di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Seluruh tim yang melakukan peliputan akan berada di lapangan selama 16 hari penuh di enam titik strategis jalur mudik nasional.

Titik yang akan dipantau oleh tim liputan mudik Lebaran 2026 iNews Media Group merupakan titik-titik strategis, di antaranya Gentong, Gerbang Tol Cikarang Utama, Gerbang Tol Kalikangkung, hingga Merak–Bakauheni.