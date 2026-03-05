Angela Tanoesoedibjo dan Menko AHY Lepas Tim Liputan Mudik Lebaran 2026 iNews Media Group

JAKARTA - Tim liputan mudik Lebaran 2026 iNews Media Group (IMG) resmi diberangkatkan. Pelepasan tim mudik dari iNews Media Group dilakukan di lobi iNews Tower, Jakarta Pusat, Kamis (5/3/2026) sore.

Pelepasan tim liputan mudik Lebaran 2026 dihadiri langsung oleh Chief Executive Officer (CEO) iNews Media Group Angela Tanoesoedibjo beserta jajaran pimpinan iNews Media Group lainnya. Turut hadir juga Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Momen simbolis dilakukan dengan penyematan seragam kepada jurnalis sebagai tanda dilepasnya tim liputan mudik iNews Media Group. Selain itu, turut dikibarkan checkered flag bertuliskan iNews Media Group sebagai tanda diberangkatkannya tim liputan mudik Lebaran 2026 iNews Media Group.

Angela memberikan apresiasi kepada para jurnalis yang tergabung dalam tim liputan mudik Lebaran 2026 iNews Media Group. Ia berpesan kepada seluruh personel untuk menjaga keselamatan dan kesehatan selama menjalankan tugas.

“Saya ingin memberikan apresiasi kepada seluruh tim yang akan terjun ke lapangan langsung. Karena di tengah semua orang lagi pulang kampung, bersilaturahmi, ketemu dengan keluarga, dengan orang-orang yang terkasih, orang-orang yang tercinta, rekan-rekan akan bekerja dengan keras,” kata Angela.

“Saya juga ingin menyampaikan pesan menjaga kesehatan, tentu saling jaga kawan, dan kita bekerja sebagai profesional, kita bekerja dengan hati bahwa apa yang kita kerjakan ini pasti bermanfaat untuk masyarakat Indonesia,” sambungnya.

AHY juga mengapresiasi setinggi-tingginya iNews Media Group karena selalu hadir menyajikan pemberitaan seputar arus mudik Lebaran. Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat itu memberikan penghargaan kepada para jurnalis yang rela meninggalkan sanak keluarga pada momen Lebaran demi menyampaikan informasi penting kepada pemirsa.