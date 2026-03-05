Korlantas Polri Kerahkan Puluhan Ribu Personel Amankan Arus Mudik Lebaran 2026

JAKARTA - Direktur Penegakan Hukum (Dirgakkum) Korlantas Polri, Brigjen Pol Faizal mengatakan, puluhan ribu personel akan disiagakan dalam pengamanan mudik lebaran 2026. Para personel ini akan disiagakan di berbagai titik strategis selama arus mudik dan balik lebaran.

"Untuk tahun ini kurang lebih 27.000. Iya, 27.000 dengan berbagai sarana prasarana juga beberapa pos, baik itu pos pengamanan, maupun pos pelayanan dan pos terpadu. Ini semua nanti akan turun terhitung mulai tanggal 13 (Maret 2026) kita melaksanakan Operasi Ketupat sampai dengan tanggal 29 (Maret 2026)," kata Faizal usai menghadiri acara pelepasan tim liputan mudik iNews Media Group, Kamis (5/3/2026).

Dalam kesempatan itu, ia turut membagikan tips kepada pengendara demi kelancaran selama perjalanan mudik. Menurutnya, hal yang paling penting yang harus disiapkan pengendara adalah kondisi kesehatannya.

"Persiapkan yang pertama itu adalah persiapan kondisi kesehatan, fisik. Ini yang paling penting. Ya, kemudian yang kedua adalah kendaraan. Ya, cek kesiapan kendaraan, yang semuanya harus dicek," sambungnya.

