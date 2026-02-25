Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Rangkul Insan Pers, Kapolri Soroti Tantangan AI dan Disinformasi

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 25 Februari 2026 |20:25 WIB
Rangkul Insan Pers, Kapolri Soroti Tantangan AI dan Disinformasi
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (foto: Okezone)
JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menggelar kegiatan pembagian takjil, dan buka puasa bersama insan pers. Kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus memperkuat sinergisitas antara Polri dan media.

"Ini bagian dari upaya kita untuk terus menjaga tali silaturahmi, yang tentunya menjadi salah satu kekuatan," kata Sigit di Gedung Rupatama Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), Jakarta Selatan, Rabu (25/2/2026).

Acara diawali dengan pembagian takjil kepada masyarakat. Kapolri bersama pejabat utama (PJU) dan insan pers membagikan bingkisan buka puasa kepada masyarakat yang melintas di depan Mabes Polri.

Kapolri Takjil

Masyarakat, pengendara, hingga ojek online menyambut antusias pembagian takjil tersebut. Kapolri dan para jurnalis tampak berbaur membagikan bingkisan kepada warga.

Setelah kegiatan berbagi takjil, Kapolri, PJU, dan para jurnalis melanjutkan dengan buka puasa bersama dalam suasana hangat dan penuh kebersamaan.

 

