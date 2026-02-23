Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Kapolri Tekankan Perkuat Sinergi Kawal Program Pemerintah di Milad PUI

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 23 Februari 2026 |14:36 WIB
Kapolri Tekankan Perkuat Sinergi Kawal Program Pemerintah di Milad PUI
Kapolri Tekankan Perkuat Sinergi Kawal Program Pemerintah di Milad PUI
JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan pentingnya memperkuat sinergisitas untuk mengawal serta mendukung seluruh program Pemerintah Indonesia. 

Sigit menekankan, untuk menyukseskan seluruh program pemerintah diperlukan sinergisitas dan kolaborasi seluruh elemen bangsa. Menurutnya, hal itu adalah kunci utama guna menghadapi seluruh tantangan baik tingkat global maupun dalam negeri. 

"Harapan ke depan tentunya ayo kita sama-sama menjadi cooling system, mengingatkan jangan sampai kita dibenturkan oleh sesama anak bangsa," kata Sigit 
saat menghadiri acara puncak peringatan ulang tahun Persatuan Ummat Islam (PUI) dan doa bersama untuk bangsa di Majalengka, Jawa Barat, Senin (23/2/2026). 

Sigit mengatakan, jika masyarakat terus saling diadu domba maka pembangunan dan cita-cita menuju Indonesia Emas akan sulit berjalan lancar.

Karena itu, Sigit mendorong agar keberagaman yang ada di Indonesia untuk terus dirawat sehingga bisa menjadi kekuatan untuk maju dan berkembang ke arah yang lebih baik.

"Sepandai-pandainya kita, sepandainya masing-masing elemen bangsa ini, namun kalau berdiri sendiri, bergerak secara ego sektoral, maka akan sulit untuk membawa satu kemajuan. Kemajuan itu bisa terjadi kalau kita semuanya rukun dan bersatu," ujar Sigit.

Sigit memaparkan, Presiden Prabowo Subianto telah mencanangkan program prioritas Asta Cita untuk mendukung visi Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045.

 

