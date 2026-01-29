Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

BPOM Ungkap Bahaya Whip Pink yang Disebut-sebut Terkait Kematian Selebgram Lula Lahfah

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 29 Januari 2026 |03:00 WIB
BPOM Ungkap Bahaya Whip Pink yang Disebut-sebut Terkait Kematian Selebgram Lula Lahfah
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar mengungkapkan dampak negatif akibat penyalahgunaan Whip Pink. Produk kebutuhan kuliner itu bisa menyebabkan orang meninggal dunia bila penggunannya disalahgunakan.

Hal itu diungkapkan Taruna, sekaligus merespon meninggalnya selebgram Lula Lahfah. Pihaknya saat ini mengevaluasi Whip Pink karena bisa menimbulkan efek ketergantungan.

"Kita sudah evaluasi itu whip pink. Whip pink ini termasuk kita akan arahkan ada dua, karena dia memberikan efek euforia, efek ketergantungan, minimal ketergantungan psikologis ya," kata Taruna saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (28/1/2026).

Dia mengatakan, whip pink mengandung nitrite oxide (nitrous oxide), N2O. Ia berkata, zat tersebut bisa memberikan efek rileks dan seterusnya. "Tapi dampaknya dalam fase, kualitas, dan kapasitas tertentu dalam sistem darah kita, dia menimbulkan ketergantungan," tuturnya.

Taruna juga menduga, Lula Lahfah meninggal akibat menyalahgunakan whi pink. Pasalnya, kata dia, penyalahgunaan whip pink bisa timbulkan efek iskemia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/33/3198169//lula_lahfah-nqju_large.jpg
Polisi Bakal Minta Keterangan Keluarga Terkait Kematian Selebgram Lula Lahfah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/33/3198093//lula_lahfah-L3mT_large.jpg
Polisi Periksa Dokter yang Hadir di TKP Kasus Kematian Lula Lahfah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/33/3198018//reza_arap_dan_lula_lahfah-5Abv_large.jpg
Alasan Polisi Periksa Reza Arap Terkait Kematian Lula Lahfah 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/33/3197947//lula_lahfah-vC4P_large.jpg
Kenang Lula Lahfah, Sang Ayah Bangga Anaknya Tumbuh Jadi Pekerja Keras
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/33/3197944//apartemen_essence_darmawangsa-DRJF_large.JPG
Olah TKP Apartemen Lula Lahfah Sudah Selesai, Aktivitas Pengunjung Normal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/65/3197837//lula_lahfah-KS3t_large.jpg
Riwayat Pendidikan Lula Lahfah, Sempat Kuliah di UPH
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement