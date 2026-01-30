Daftar Lengkap Sertijab Polri Awal 2026, Pejabat Utama hingga Kapolda

JAKARTA – Kapolri memimpin langsung kegiatan serah terima jabatan (sertijab), sejumlah pejabat utama (PJU) Mabes Polri dan Kapolda jajaran yang digelar di Gedung Rupatama Polri, Jakarta Selatan, Jumat (30/1/2026).

Kegiatan sertijab tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Telegram Kapolri Nomor ST/99 tertanggal 15 Januari 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan jabatan di lingkungan Polri.

Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan, rotasi dan promosi jabatan ini merupakan bagian dari komitmen Polri dalam meningkatkan kualitas organisasi serta pelayanan kepada masyarakat.

“Hari ini Bapak Kapolri memimpin langsung serah terima jabatan sejumlah pejabat utama dan Kapolda di jajaran Polri, sebagai tindak lanjut dari Surat Perintah Kapolri terkait mutasi dan promosi jabatan,” kata Trunoyudo usai sertijab.

Adapun sejumlah pejabat yang melaksanakan serah terima jabatan antara lain Irjen Achmad Kartiko yang kini menjabat Kalemdiklat Polri, setelah sebelumnya menjabat Wakil Lemdiklat Polri. Sementara itu, Irjen Andi Rian yang sebelumnya menjabat Kapolda Sumatera Selatan dipercaya mengemban amanah sebagai Wakil Lemdiklat Polri.