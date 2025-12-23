Patroli Gabungan TNI-Polri, Polda Metro Sosialisasikan Larangan Petasan Jelang Nataru

JAKARTA – Kepolisian Daerah Metro Jaya bersama TNI menggelar patroli dialogis di sejumlah titik objek vital di wilayah Jakarta menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Salah satu fokus patroli tersebut adalah sosialisasi kepada masyarakat agar tidak menyalakan petasan selama perayaan.

"Itu bagian dari salah satu sosialisasi kami untuk mengimbau masyarakat, karena kami sudah sejak jauh hari menyosialisasikan larangan penggunaan petasan, apalagi yang bersuara keras dan berapi besar," ujar Kepala Pos Komando (Kaposko) Lilin Jaya 2025, AKBP Muhammad Nasir, kepada wartawan, Selasa (23/12/2025).

Menurut Nasir, sosialisasi tersebut dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan akibat penggunaan petasan. Selain berbahaya, penggunaan petasan juga dilarang berdasarkan peraturan yang berlaku.

"Karena di dalam peraturan memang dilarang. Maka ini menjadi salah satu imbauan yang kami sampaikan kepada khalayak ramai dan seluruh masyarakat melalui patroli ini," tuturnya.

Adapun patroli dialogis tersebut digelar secara bertahap selama perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Pada Selasa (23/12/2025), patroli dilakukan di empat titik objek vital, yakni Gereja Katedral Jakarta, Gereja Immanuel, Stasiun Gambir, dan Stasiun Pasar Senen, Jakarta.

(Awaludin)