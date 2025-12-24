Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jelang Natal, Polda Metro Kerahkan Jibom hingga Anjing K9 Sterilisasi Gereja

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 24 Desember 2025 |17:57 WIB
Jelang Natal, Polda Metro Kerahkan Jibom hingga Anjing K9 Sterilisasi Gereja
Jelang Natal, Polda Metro Kerahkan Jibom hingga Anjing K9 Sterilisasi Gereja (Okezone/Arif Julianto)
JAKARTA - Polda Metro Jaya mengerahkan tim Jibom dan Gegana hingga anjing K9 untuk sterilisasi 1.160 gereja di Jakarta yang menggelar ibadah Natal.

1. Sterilisasi Gereja

“Tim Jibom dan K9 juga melakukan sterilisasi di beberapa gereja, beberapa tempat transportasi publik, seperti stasiun kereta api dan terminal bus. Ada 1.160 gereja yang melaksanakan ibadah Natal," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto kepada wartawan, Rabu (24/12/2025).

Budi menjelaskan, kegiatan ini digelar berkelanjutan selama pelaksana Operasi Lilin Jaya 2025. Ia menuturkan, Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri juga sudah memimpin pengecekan tempat ibadah di Jakarta menjelang ibadah Natal.

"Melakukan pengecekan terhadap kesiapan gereja. Artinya, gereja dalam menampung jemaatnya ini disesuaikan dengan kapasitas dari tempat tersebut. Kita melihat juga cuaca sangat berubah, pancaroba, dalam kondisi hujan. Ini juga dari pihak-pihak penyelenggara, panitia pelaksanaan ibadah Natal, harus mempersiapkan secara baik," ujar dia.

Budi menuturkan, ada total 106 pos pengamanan, pos pelayanan dan pos terpadu dibangun di kawasan terminal, stasiun, hingga tempat wisata. Personel akan siaga untuk mengamankan rangkaian Nataru agar berjalan aman dan nyaman.

"Ada di beberapa titik wilayah DKI, termasuk bandara, terminal bus, dan stasiun kereta api. Serta melakukan pengamanan patroli gabungan, kemarin dimulai sore hari bersama rekan-rekan dari TNI dan pemerintah daerah, termasuk melibatkan organisasi kepemudaan, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi saudara-saudara kita yang merayakan Natal 2025," ungkapnya.

"Selain itu, ada beberapa titik pengamanan di wilayah-wilayah daerah keramaian bagi masyarakat, yaitu ada di Bundaran HI, ada di Monas, serta di Ancol, dan di beberapa perhotelan dan mal yang menggelar pelaksanaan kegiatan Natal dan tahun baru," tuturnya. 
 

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
Topik Artikel :
Gereja Polda Metro Jaya Natal
