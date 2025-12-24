Rano Karno Ungkap Natal 2025 di Jakarta Sangat Berbeda

JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, mendatangi gereja-gereja yang ada di kawasan Jakarta Selatan pada Rabu (24/12/2025). Dia pun mengucapkan selamat Natal dan tahun baru pada umat Kristen yang tengah melaksanakan ibadah di gereja tersebut.

"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ingin mengucapkan selamat Natal dan tahun baru kepada seluruh umat Kristiani. Kami rasakan Natal tahun ini sangat berbeda di Jakarta. Kita mengadakan Christmas Carol selama seminggu di semua penjuru di Jakarta," ujarnya saat memberikan sambutan di Gereja Santo Yohanes Penginjil, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Rabu (24/12/2025).

Rano mendatangi sejumlah gereja di kawasan Jakarta Selatan ini, seperti di Gereja Santo Yohanes Penginjil, Gereja Baptis Indonesia, dan GKI Kebayoran Baru pada Rabu (24/12/2025) sore. Menurutnya, suasana Natal 2025 ini terasa berbeda lantaran cuaca di Jakarta ini kerap diguyur hujan. Namun, jemaat tetap berdatangan ke gereja-gereja menjalankan ibadah.

"Kita bersyukur di tengah hujan, hampir 1.200 jemaat berkumpul dan memberikan nyanyian pujian-pujian. Bapak Gubernur mengirimkan salam, tentu kami harus membagi diri. Saya di wilayah Selatan, Pak Gubernur di wilayah Utara. Nah, artinya kami di sini ingin sekali menyampaikan Selamat Natal dan Tahun Baru, mudah-mudahan Natal tahun ini memberikan kita berkah yang luar biasa," tuturnya.