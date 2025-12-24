Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Malam Natal, Pramono Tinjau Gereja Keluarga Kudus Rawamangun

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 24 Desember 2025 |21:51 WIB
Malam Natal, Pramono Tinjau Gereja Keluarga Kudus Rawamangun
Malam Natal, Pramono Tinjau Gereja Keluarga Kudus Rawamangun (Danandaya)
A
A
A

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyampaikan pelaksanaan ibadah Natal di gereja-gereja yang ada di Ibu Kota berjalan dengan baik dan aman. Hal ini disampaikannya saat meninjau Gereja Keluarga Kudus, Rawamangun, Jakarta Timur, Rabu (24/12/2025).

"Saya sungguh bahagia, gembira bahwa pelaksanaan Natal di Jakarta kali ini berjalan dengan baik. Mudah-mudahan semua ini akan memberikan kebaikan, kedamaian, keberkahan bagi kita semua," ucap Pramono kepada wartawan.

Pramono menyebut, sebagai kepala daerah, ia merupakan pemimpin untuk semua agama. Sebab Pemprov DKI Jakarta memiliki komitmen dalam menjaga kerukunan umat beragama di Jakarta. 

"Untuk Natal yang berlangsung dengan damai, aman, nyaman di Jakarta dan sekali lagi, Pemerintah DKI Jakarta berkomitmen untuk tetap menjaga kerukunan umat beragama," sambungnya.

Pada perayaan Natal 2025 ini, Pramono mengajak seluruh jemaat untuk mendoakan saudara di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang terdampak bencana. 

"Mudah-mudahan musibah yang dialami bisa segera terhindarkan dan juga berjalan dengan baik. Karena bagaimanapun saya meyakini pasti akan segera, mudah-mudahan kehidupan masyarakat di sana segera normal kembali," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/338/3191733/gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-xkya_large.jpg
Pramono Ajak Jemaat Gereja Doakan Korban Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/338/3191688/polda_metro_sterilisasi_gereja_jelang_natal-PlwE_large.jpg
Jelang Natal, Polda Metro Kerahkan Jibom hingga Anjing K9 Sterilisasi Gereja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/338/3188169/polri-lrQC_large.jpg
1.600 Personel Gabungan Diterjunkan Amankan Natal Tiberias di GBK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/28/337/3099469/presiden_prabowo_dan_wapres_gibran-taJe_large.jpeg
Prabowo-Gibran hingga Menteri Kabinet Merah Putih Bakal Hadiri Perayaan Natal Nasional di Indonesia Arena
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/25/338/3098672/warga_serbu_ragunan_untuk_habiskan_libur_natal_2024-US0N_large.jpeg
26 Ribu Warga Serbu Ragunan, Habiskan Waktu Libur Natal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/24/337/3098527/dpr_ri-jnPD_large.jpg
Natal 2024, Puan: Momen Perkuat Tali Persaudaraan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement