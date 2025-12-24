Malam Natal, Pramono Tinjau Gereja Keluarga Kudus Rawamangun

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyampaikan pelaksanaan ibadah Natal di gereja-gereja yang ada di Ibu Kota berjalan dengan baik dan aman. Hal ini disampaikannya saat meninjau Gereja Keluarga Kudus, Rawamangun, Jakarta Timur, Rabu (24/12/2025).

"Saya sungguh bahagia, gembira bahwa pelaksanaan Natal di Jakarta kali ini berjalan dengan baik. Mudah-mudahan semua ini akan memberikan kebaikan, kedamaian, keberkahan bagi kita semua," ucap Pramono kepada wartawan.

Pramono menyebut, sebagai kepala daerah, ia merupakan pemimpin untuk semua agama. Sebab Pemprov DKI Jakarta memiliki komitmen dalam menjaga kerukunan umat beragama di Jakarta.

"Untuk Natal yang berlangsung dengan damai, aman, nyaman di Jakarta dan sekali lagi, Pemerintah DKI Jakarta berkomitmen untuk tetap menjaga kerukunan umat beragama," sambungnya.

Pada perayaan Natal 2025 ini, Pramono mengajak seluruh jemaat untuk mendoakan saudara di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang terdampak bencana.

"Mudah-mudahan musibah yang dialami bisa segera terhindarkan dan juga berjalan dengan baik. Karena bagaimanapun saya meyakini pasti akan segera, mudah-mudahan kehidupan masyarakat di sana segera normal kembali," ujarnya.