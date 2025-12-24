Momen Natal, Kardinal Ignatius Suharyo Ajak Umat Katolik Galang Dana untuk Korban Bencana

JAKARTA - Uskup Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo meminta umat Katolik menggunakan momen Natal 2025 untuk turut prihatin terhadap warga terdampak bencana di Sumatera. Menurutnya, umat Katolik harus bersatu hati dengan saudara sedarah Indonesia.

1. Galang Dana

Adapun bentuk keprihatinan ini ditunjukkan dengan melakukan penggalangan dana. Ignatius menjelaskan, semua paroki di Indonesia diminta menggalang dana untuk memberikan bantuan bagi warga terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

"Umat Katolik di seluruh Indonesia bersatu hati dengan saudara-saudara kita itu untuk mewujudkan perayaan Natal ini dengan mengumpulkan dana sejauh kami bisa seluruh Indonesia. Semua paroki, semua keuskupan umat katolik semua terlibat dalam keprihatinan ini," tutur Ignatius Suharyo, di Gereja Katedral Jakarta, Rabu (24/12/2025).

Ignatius Suharyo juga meminta umat Katolik terus mendukung dan membantu pemerintah yang juga tengah melakukan upaya pemulihan terkait warga terdampak bencana. Hal ini diharapkan agar masyarakat terdampak bencana bisa segera pulih dan hidup normal kembali.

"Tentu kerja sama yang baik khususnya tugas-tugas atau tanggapan yang diberikan oleh pemerintah didukung oleh saudara sesama bangsa. Semoga penderitaan atau kesulitan saudara-saudara kita yang mengalami bencana ini dapat segera dipulihkan dan pada waktunya nanti bisa hidup seperti sedia kala terus berusaha menjadi warga negara yang baik," tuturnya.