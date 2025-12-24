Pramono Ajak Jemaat Gereja Doakan Korban Bencana Sumatera

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, meninjau misa malam Natal di Gereja Keluarga Kudus Rawamangun, Jakarta Timur, Rabu (24/12/2025). Dia berharap Natal 2025 ini disambut penuh kegembiraan, namun tetap dengan rasa kesederhanaan.

"Mari kita selamat menyambut Natal ini dengan kegembiraan, tetapi tidak melupakan kesederhanaan karena kita sekarang beberapa saudara-saudara kita ada di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat yang sedang tertimpa bencana," ucap Pramono dalam sambutannya di Gereja Keluarga Kudus.

1. Ajak Jemaat Doakan Korban Bencana

Ia mengajak seluruh jemaat Gereja Keluarga Kudus agar tidak lupa mendoakan seluruh korban bencana supaya diberikan keselamatan.

"Untuk itu mari kita semuanya mendoakan agar saudara-saudara kita semuanya mendapatkan kemudahan, kebaikan, dan juga keselamatan," ujar Pramono.

Dalam kesempatan itu, Pramono menegaskan, sebagai kepala daerah dia adalah pemimpin yang melayani semua umat beragama. Sebab dalam memeriahkan Natal 2025, Pemprov DKI Jakarta mendukung penuh acara Christmas Carol Colossal.

"Berulang kali saya menyampaikan sebagai gubernur, pasti saya akan menjadi gubernur bagi semua umat semua agama, semua kelompok semua etnis dan itu betul-betul harus saya lakukan," ujarnya.