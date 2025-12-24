Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ada Perayaan Ibadah Natal Siang Ini di Kawasan GBK, Awas Macet!

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 24 Desember 2025 |09:00 WIB
Ada Perayaan Ibadah Natal Siang Ini di Kawasan GBK, Awas Macet!
Kawasan GBK/Okezone
A
A
A

JAKARTA – Polda Metro Jaya mengimbau kepada seluruh pengendara untuk bisa menghindari kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat pada Rabu, (24/12/2025).

Pengendara juga diminta untuk mematuhi arahan petugas di lapangan demi kelancaran dan ketertiban lalu lintas.

Imbauan ini disampaikan seiring adanya rangkaian Perayaan Natal yang digelar di Indonesia Arena Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat.

“Sehubungan dengan adanya Rangkaian Ibadah Perayaan Natal pada Rabu, 24 Desember 2025 pukul 12.00- 20.00 WIB di Indonesia Arena Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat,” demikian keterangan yang disampaikan TMC Polda Metro Jaya.

Dalam keterangan yang disampaikan, kepadatan lalu lintas dimungkinkan terjadi di sejumlah ruas jalan menuju dan di sekitar kawasan GBK selama kegiatan berlangsung.

 

Topik Artikel :
Macet Jakarta Natal GBK Macet
