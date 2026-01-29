Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Lalu Lintas di Tangerang Dialihkan, Ada Syuting Film Ma Dong-seok dan Lisa Blackpink

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 29 Januari 2026 |11:26 WIB
Lalu Lintas di Tangerang Dialihkan, Ada Syuting Film Ma Dong-seok dan Lisa Blackpink
Ilustrasi rekayasa lalu lintas (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

TANGERANG – Pengalihan arus lalu lintas dilakukan di sejumlah ruas jalan Kota Tangerang, Banten pada 28 hingga 31 Januari 2026. Rekayasa lalu lintas dilakukan seiring adanya kegiatan syuting film internasional yang melibatkan sejumlah artis asal Korea Selatan, seperti Don Lee (Ma Dong-seok), Lee Jin-uk, serta Lalisa Manobal.

“Iya, ada artis Korea syuting. Paling beberapa hari saja,” kata Kasi Humas Polres Metro Tangerang Kota AKP Prapto Laksono, Kamis (29/1/2026).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, pengalihan arus akan diberlakukan secara bertahap dengan pengaturan berbeda pada 28–29 Januari dan 30–31 Januari 2026.

Rekayasa Lalu Lintas 28–29 Januari 2026:

Arah Neglasari
Kendaraan dari arah Neglasari menuju Cadas dan Pasar Baru masih dapat melintas normal tanpa pengalihan.

Arah Cadas
Kendaraan dari arah Cadas menuju kawasan Pintu Air 10 dialihkan melalui Jembatan Jagal menuju Jalan Benua.

Arah Bayur
Kendaraan dari Bayur menuju Pintu Air 10 diminta berbelok kanan dan melintasi Jembatan Sangego dengan sistem contra flow. Dengan pengaturan ini, kendaraan dari arah Neglasari akan melintas melalui simpang PUPR menuju Hotel Pakon.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/338/3196958/pengendara_mobil-5Lmk_large.jpg
Tragis, Pria Meninggal Dalam Mobil saat Terjebak Macet di Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/338/3191581/macet-7wSV_large.jpg
Ada Perayaan Ibadah Natal Siang Ini di Kawasan GBK, Awas Macet!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/338/3180153/macet-0mf4_large.jpg
Kemacetan Horor Jalanan Jakarta Usai Diguyur Hujan Deras
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/338/3171424/pramono-5vah_large.jpg
Macet Berkurang, Pramono Ingin Perpanjang Rekayasa Lalin di Simatupang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/338/3170953/truk_tambang-KWfq_large.jpg
Diblokade Sopir Truk, Jalur Tambang Parung Panjang-Tangerang Macet Horor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/338/3169785/macet-g4uV_large.jpg
Urai Macet di Stasiun MRT Fatmawati, Pemprov Jakarta Gratiskan 1 Lajur GT Fatmawati 2
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement