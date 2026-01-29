Lalu Lintas di Tangerang Dialihkan, Ada Syuting Film Ma Dong-seok dan Lisa Blackpink

TANGERANG – Pengalihan arus lalu lintas dilakukan di sejumlah ruas jalan Kota Tangerang, Banten pada 28 hingga 31 Januari 2026. Rekayasa lalu lintas dilakukan seiring adanya kegiatan syuting film internasional yang melibatkan sejumlah artis asal Korea Selatan, seperti Don Lee (Ma Dong-seok), Lee Jin-uk, serta Lalisa Manobal.

“Iya, ada artis Korea syuting. Paling beberapa hari saja,” kata Kasi Humas Polres Metro Tangerang Kota AKP Prapto Laksono, Kamis (29/1/2026).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, pengalihan arus akan diberlakukan secara bertahap dengan pengaturan berbeda pada 28–29 Januari dan 30–31 Januari 2026.

Rekayasa Lalu Lintas 28–29 Januari 2026:

Arah Neglasari

Kendaraan dari arah Neglasari menuju Cadas dan Pasar Baru masih dapat melintas normal tanpa pengalihan.

Arah Cadas

Kendaraan dari arah Cadas menuju kawasan Pintu Air 10 dialihkan melalui Jembatan Jagal menuju Jalan Benua.

Arah Bayur

Kendaraan dari Bayur menuju Pintu Air 10 diminta berbelok kanan dan melintasi Jembatan Sangego dengan sistem contra flow. Dengan pengaturan ini, kendaraan dari arah Neglasari akan melintas melalui simpang PUPR menuju Hotel Pakon.