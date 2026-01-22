Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tragis, Pria Meninggal Dalam Mobil saat Terjebak Macet di Jakbar

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 22 Januari 2026 |19:29 WIB
Tragis, Pria Meninggal Dalam Mobil saat Terjebak Macet di Jakbar
Pengendara meninggal di mobil saat macet di Jakbar (Foto: Riyan Rizki/Okezone)
JAKARTA – Seorang pria berinisial AR (51) ditemukan meninggal di dalam mobil di Jalan Latumenten, Jelambar, Jakarta Barat, saat kemacetan. Korban diduga meninggal akibat sakit.

Kanit Reskrim Polsek Grogol Petamburan AKP Alex Tengbunan menjelaskan, korban pertama kali ditemukan seorang warga pemilik bengkel di sekitar lokasi. Saat itu, pemilik bengkel melihat mobil yang dikemudikan AR berhenti di tengah jalan.

“Saksi ini menginfokan kepada anggota lantas bahwa mobil ada yang mogok nih, ada yang berhenti di tengah jalan. Kemudian Kanit Lantas dan anggota lantas langsung datang dan mendorong mobil tersebut, namun direm tangan,” kata Alex saat dihubungi, Kamis (22/1/2026).

Selanjutnya, petugas mencoba melihat dan mengetuk kaca mobil di kursi kemudi. Namun, saat itu tidak ada respons dari pengemudi.

“Dibuka pintunya, terus anggota ini melihat sopir ini, driver, kepalanya merunduk. Kepalanya merunduk dalam keadaan duduk, memakai kaus abu-abu dan celana jeans biru. Terus dicek kenapa bisa merunduk ini, mungkin tidur atau gimana kan, tapi pas dicek denyut nadinya sudah tidak berdetak,” ujar Alex.

Telusuri berita news lainnya
