HOME NEWS NASIONAL

Curah Hujan Diprediksi Tinggi di Musim Nataru, Kapolri Ikut Siapkan Pelayanan Tanggap Bencana

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 21 Desember 2025 |15:41 WIB
Curah Hujan Diprediksi Tinggi di Musim Nataru, Kapolri Ikut Siapkan Pelayanan Tanggap Bencana
Kapolri Jenderal Listyo Listyo Sigit Prabowo meninjau kesiapan pengamanan Nataru di Stasiun Tawang, Semarang, 21 Desember 2025.
JAKARTA – Menanggapi ramalan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait potensi curah hujan tinggi di sejumlah wilayah selama libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyebut Polri telah menyiapkan pelayanan tanggap bencana sebagai bentuk antisipasi.

“Tentunya selain kita membantu memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang akan melaksanakan rangkaian kegiatan Nataru, maka kita juga harus mempersiapkan pelayanan terkait dengan tanggap bencana,” ujar Sigit saat meninjau Stasiun Tawang, Semarang, Jawa Tengah, Minggu (21/12/2025).

Sigit kemudian memerintahkan jajaran Forkopimda di wilayah untuk mewaspadai titik-titik rawan bencana. Ia juga menyebut bahwa Satgas Gabungan harus menyiapkan betul personel, sarana dan prasarana hingga langkah tindakan.

“Satgas gabungan yang terkait dengan penanganan bencana harus betul-betul siap mulai dari personelnya, sarana prasarana, dan kemudian cara bertindak yang harus dilakukan, termasuk wilayah-wilayah yang kita tahu dari tahun ke tahun memang potensial terdampak bencana,” tutur Sigit.

 

Telusuri berita news lainnya
