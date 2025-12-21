Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Bibit Siklon Tropis 93S Terdeteksi di Selatan Jabar, BMKG: Waspada Gelombang Tinggi

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 21 Desember 2025 |15:20 WIB
Bibit Siklon Tropis 93S Terdeteksi di Selatan Jabar, BMKG: Waspada Gelombang Tinggi
BMKG peringatkan bibit siklon 93S.




JAKARTA Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi yang berpotensi terjadi di beberapa wilayah perairan pada 21–24 Desember 2025.

BMKG melaporkan kondisi ini salah satunya diakibatkan adanya Bibit Siklon Tropis 93S (12,6°LS 106,9°BT) di Samudra Hindia Selatan Jawa Barat sehingga memicu peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang.

“Pola angin di wilayah Indonesia bagian utara umumnya bergerak dari utara hingga timur laut dengan kecepatan angin berkisar 6–25 knot, sedangkan di wilayah Indonesia bagian selatan umumnya bergerak dari barat daya hingga barat laut dengan kecepatan angin berkisar 8–30 knot,” tulis BMKG dalam keterangannya, Minggu (21/12/2025).

Kecepatan angin tertinggi terpantau di Samudra Hindia Barat Bengkulu hingga Lampung dan Laut Natuna Utara.

Kondisi tersebut menyebabkan peningkatan gelombang setinggi 1,25–2,5 meter berpeluang terjadi di Samudra Hindia Barat Aceh, Samudra Hindia Barat Kep. Mentawai, Samudra Hindia Barat Lampung, dan Samudra Hindia Selatan Jawa Barat.

 

