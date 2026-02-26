Advertisement
Kapolri Minta Maaf jika Ada Anggota Menyimpang: Kami Siap Terima Kritik dan Evaluasi

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 26 Februari 2026 |03:10 WIB
Kapolri Minta Maaf jika Ada Anggota Menyimpang: Kami Siap Terima Kritik dan Evaluasi
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan keterbukaannya terhadap kritik, masukan, hingga evaluasi dari publik maupun insan pers terhadap institusinya.

Hal itu disampaikan Sigit dalam sambutannya saat acara buka puasa bersama Polri dan insan pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (25/2/2026). 

Sigit menyampaikan permohonan maaf apabila dalam pelaksanaan tugas masih terdapat anggota Polri yang mencederai rasa keadilan publik.

"Saya mengucapkan permohonan maaf apabila dalam keseharian kami, mungkin ada perbuatan dari anggota-anggota kami yang disadari maupun tidak disadari mencederai rasa keadilan publik. Oleh karena itu, dalam hal ini kami mohon maaf," ucap Sigit.

Sigit menegaskan, atas pelanggaran yang dilakukan anggota, Polri tidak akan ragu melakukan penindakan tegas sebagai bentuk komitmen menjaga institusi dan kepercayaan masyarakat.

Ia juga menekankan bahwa Polri siap menerima kritik dan evaluasi demi perbaikan kinerja, khususnya dalam menjaga harkamtibmas, melakukan penegakan hukum, serta memastikan keamanan nasional di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian.

“Kami siap selalu untuk menerima masukan, menerima kritik, dan evaluasi,” tegasnya.

(Awaludin)

