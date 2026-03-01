Pesan Kapolri di Hadapan Buruh: Jaga Persatuan-Kesatuan dan Kamtibmas

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menekankan pentingnya sinergisitas seluruh elemen buruh termasuk Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI). Hal ini agar dapat menjaga persatuan serta kesatuan serta situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

"Stabilitas kamtibmas agar tetap terjaga karena apapun kita bisa membangun, kita bisa melakukan pertumbuhan kalau situasi stabilitas keamanan terjaga karena itu modal utama," kata Sigit saat menghadiri acara buka puasa bersama (KSBSI), Minggu (1/3/2026).

Sigit lantas menyinggung situasi global yang belakangan menjadi semakin tidak kondusif. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi memicu ketegangan global yang dapat berdampak kepada situasi di dalam negeri.

Karena itu, kata Sigit, dibutuhkan kerja sama seluruh pihak agar tetap dapat menjaga pertumbuhan ekonomi di dalam negeri.

"Salah satunya dengan mendorong iklim investasi yang kondusif baik untuk asing maupun dalam negeri. Tentunya ini menjadi bagian kita untuk terus menjaga pertumbuhan ekonomi dan mendorong program Asta Cita Bapak Presiden," ujar Sigit.

Kapolri memastikan komitmen Polri yang terus mendukung dan mengawal elemen buruh dalam memperjuangkan haknya. Terpenting, kata Sigit, adalah tetap dalam bingkai persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia.

"Kita tetap menitipkan agar semuanya berjalan dengan konstruktif sehingga kemudian semuanya bisa kita jaga dan yang paling utama bagaimana persatuan dan kesatuan terus bisa kita kelola, kita jaga di tengah situasi global," tutur Sigit.;

(Erha Aprili Ramadhoni)

