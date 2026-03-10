Kapolri di Hadapan Buruh: Satukan Tekad dan Barisan Wujudkan Indonesia Emas 2045!

JATIM — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersatu dan kompak dalam menghadapi dinamika situasi global. Menurutnya, persatuan dan kesatuan menjadi kunci bagi Indonesia untuk menghadapi berbagai ancaman sekaligus mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Pernyataan itu disampaikan Sigit saat menghadiri silaturahmi dan safari Ramadhan bersama KSPSI di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (10/3/2026). Ia menekankan pentingnya kewaspadaan khususnya bagi kalangan buruh, mengingat gejolak global, termasuk kenaikan harga minyak dunia, berpotensi berdampak pada ekonomi nasional.

"Tentunya kondisi global implikasinya akan berdampak kepada situasi ekonomi di dalam negeri. Oleh karena itu, menghadapi kondisi seperti ini seluruh elemen bangsa, pemerintah, masyarakat dan khususnya teman-teman buruh, kita semua harus solid menghadapi situasi yang ada," kata Sigit.

Sigit menambahkan, pemerintah telah berupaya melakukan diplomasi perdamaian untuk menjaga stabilitas ekonomi global sekaligus melindungi kepentingan Indonesia. Selain itu, pemerintah juga mendorong program swasembada pangan dan energi agar bangsa ini bisa mandiri dan tidak tergantung pada negara lain.

"Dan untuk bisa melakukan ini semua tentunya butuh kekompakan, persatuan, dan kebersamaan dari seluruh elemen bangsa," ujarnya.