Silaturahmi Ramadhan Bareng KSPSI di Jatim, Kapolri Ajak Buruh Bersatu Dukung Upaya Perdamaian Presiden

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 10 Maret 2026 |15:33 WIB
Silaturahmi Ramadhan Bareng KSPSI di Jatim, Kapolri Ajak Buruh Bersatu Dukung Upaya Perdamaian Presiden
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri kegiatan silaturahmi dan safari Ramadhan bersama KSPSI (Foto: Puteranegara Batubara/Okezone)
SURABAYA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri kegiatan silaturahmi dan safari Ramadhan bersama Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) di Surabaya, Jawa Timur. Sigit pun mengajak kalangan buruh untuk tetap solid menghadapi dinamika situasi global yang saat ini terjadi.

"Dalam kesempatan silaturahmi ini, saya mengajak teman-teman serikat buruh khususnya dari KSPSI untuk selalu waspada dan kita juga bersatu menghadapi situasi kondisi global," kata Sigit, Selasa (10/3/2026).

Menurutnya, perkembangan dinamika global belakangan ini berpotensi memberikan dampak terhadap kondisi di dalam negeri. Sebab itu, ia menekankan pentingnya seluruh elemen masyarakat, termasuk kalangan buruh, untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

"Oleh karena itu tentunya, menghadapi kondisi seperti ini seluruh elemen bangsa, pemerintah, masyarakat dan khususnya, teman-teman buruh, kita semua harus solid menghadapi situasi yang ada," ujar Sigit.

Sigit juga menyampaikan Presiden Prabowo Subianto terus berupaya mendorong terciptanya perdamaian dunia melalui berbagai langkah diplomasi. Karena itu, ia menilai dukungan dari seluruh elemen bangsa sangat diperlukan.

