Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gibran Tinjau 3 Lokasi Huntara di Aceh Tamiang, Tampung 6 Ribu Korban Bencana 

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 31 Januari 2026 |04:28 WIB
Gibran Tinjau 3 Lokasi Huntara di Aceh Tamiang, Tampung 6 Ribu Korban Bencana 
Gibran Tinjau 3 Lokasi Huntara di Aceh Tamiang, Tampung 6 Ribu Korban Bencana 
A
A
A

JAKARTA - Pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak banjir bandang dan longsor di Kabupaten Aceh Tamiang terus dikebut. Huntara ini disiapkan untuk menampung lebih dari 6.000 korban bencana agar dapat tinggal di tempat yang lebih layak dan aman.

Hingga 26 Januari 2026, sekitar 2.600 unit huntara telah selesai dibangun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kementerian/lembaga, serta pihak swasta. Meski demikian, jumlah tersebut masih belum cukup untuk seluruh kebutuhan warga terdampak. 

Untuk memastikan progres berjalan sesuai target, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming meninjau langsung pembangunan huntara di Kabupaten Aceh Tamiang, Jumat (30/01/2026). Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto bahwa penanganan pascabencana harus mengedepankan kecepatan, ketepatan, dan keberlanjutan pemulihan bagi masyarakat terdampak.

Salah satu lokasi yang dikunjungi ialah kawasan Huntara Modular 2. Dalam peninjauan tersebut, Koordinator Pembangunan Huntara PT Wijaya Karya (Wika) Mario menjelaskan perkembangan pembangunan kepada Wapres.

“Jadi saat ini progres kami di 71 persen pak, total. Kita baru bekerja di 14 Januari kemarin, Pak. Memang ada pembersihan lumpur, tadinya ini lumpur semua pak, [setinggi] 1,6 meter, kita bersihkan semua, baru kemudian kita bangunannya,” ungkap Mario kepada Wapres. 

Wapres pun menekankan agar pembangunan huntara dapat diselesaikan tepat waktu sehingga segera bisa dimanfaatkan warga.

"Insya Allah kita bisa selesaikan sebelum Ramadan Pak, jadi sebelum Ramadan kita bisa selesaikan untuk bisa dimanfaatkan," ungkap Mario.

Sembari mengelilingi kawasan, Wapres juga memastikan kelengkapan fasilitas yang tersedia di setiap lokasi huntara. Satu kawasan (modular) huntara terdiri atas 156 unit tempat tinggal berukuran 6x3 meter yang mencakup ruang tidur dengan dua kasur, ruang dapur, serta ruang jemur.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/337/3198640/gibran_kunjungi_smpn_1_karang_baru_aceh-UX1d_large.jpg
Gibran Kunjungi SMPN 1 Karang Baru Aceh, Pantau Pemulihan Sekolah Terdampak Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/25/337/3197457/gibran_tinjau_pengungsi_di_cisarua_bandung_barat-NjH2_large.jpg
Wapres Gibran Temui Pengungsi Longsor di Bandung Barat, Janji Perbaiki Rumah Rusak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/337/3196724/pemerintah-lyEt_large.jpg
Gibran Sambangi Ponpes Cipasung, Tabarukan hingga Bicara AI Santri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/337/3195463/gibran-fh6I_large.jpg
Wapres Gibran Tunda Kunjungan ke Yahukimo, Situasi Tidak Aman!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192618/gibran-vVB8_large.jpg
Gibran Bertolak ke IKN, Tinjau Pembangunan Istana Wapres-Masjid Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/337/3191748/gibran_bertolak_ke_jateng-yK93_large.jpg
Gibran Bertolak ke Jateng, Hadiri Perayaan Natal hingga Pantau Arus Mudik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement