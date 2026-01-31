Gibran Tinjau 3 Lokasi Huntara di Aceh Tamiang, Tampung 6 Ribu Korban Bencana

JAKARTA - Pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak banjir bandang dan longsor di Kabupaten Aceh Tamiang terus dikebut. Huntara ini disiapkan untuk menampung lebih dari 6.000 korban bencana agar dapat tinggal di tempat yang lebih layak dan aman.

Hingga 26 Januari 2026, sekitar 2.600 unit huntara telah selesai dibangun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kementerian/lembaga, serta pihak swasta. Meski demikian, jumlah tersebut masih belum cukup untuk seluruh kebutuhan warga terdampak.

Untuk memastikan progres berjalan sesuai target, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming meninjau langsung pembangunan huntara di Kabupaten Aceh Tamiang, Jumat (30/01/2026). Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto bahwa penanganan pascabencana harus mengedepankan kecepatan, ketepatan, dan keberlanjutan pemulihan bagi masyarakat terdampak.

Salah satu lokasi yang dikunjungi ialah kawasan Huntara Modular 2. Dalam peninjauan tersebut, Koordinator Pembangunan Huntara PT Wijaya Karya (Wika) Mario menjelaskan perkembangan pembangunan kepada Wapres.

“Jadi saat ini progres kami di 71 persen pak, total. Kita baru bekerja di 14 Januari kemarin, Pak. Memang ada pembersihan lumpur, tadinya ini lumpur semua pak, [setinggi] 1,6 meter, kita bersihkan semua, baru kemudian kita bangunannya,” ungkap Mario kepada Wapres.

Wapres pun menekankan agar pembangunan huntara dapat diselesaikan tepat waktu sehingga segera bisa dimanfaatkan warga.

"Insya Allah kita bisa selesaikan sebelum Ramadan Pak, jadi sebelum Ramadan kita bisa selesaikan untuk bisa dimanfaatkan," ungkap Mario.

Sembari mengelilingi kawasan, Wapres juga memastikan kelengkapan fasilitas yang tersedia di setiap lokasi huntara. Satu kawasan (modular) huntara terdiri atas 156 unit tempat tinggal berukuran 6x3 meter yang mencakup ruang tidur dengan dua kasur, ruang dapur, serta ruang jemur.