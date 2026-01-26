Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gibran: Jangan Sampai Ada Sekolah Berlantai Tanah di Papua!

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 26 Januari 2026 |19:05 WIB
Gibran: Jangan Sampai Ada Sekolah Berlantai Tanah di Papua!
Wakil Presiden Gibran Rakabuming (Foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan, komitmen penuh pemerintah dalam mempercepat pembangunan Papua dengan fokus utama pada sektor kesehatan dan pendidikan. Ia menekankan, tidak boleh lagi ada sekolah rusak apalagi berlantai tanah di wilayah tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Gibran saat menjadi pembicara dalam talkshow di Auditorium Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), Salatiga, Jawa Tengah, Senin (26/1/2026).

Menurut Gibran, layanan kesehatan di Papua saat ini terus mengalami peningkatan signifikan. Sejumlah rumah sakit telah dilengkapi fasilitas medis modern, termasuk CT Scan dan MRI, serta didukung kehadiran tenaga medis profesional.

"Rumah sakit sudah modern, alat-alatnya lengkap, dokter juga sudah kita datangkan. Jangan sampai lagi ada sekolah rusak atau berlantaikan tanah," tegasnya.

Selain itu, Gibran menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan percepatan pembangunan jalan Trans Papua serta optimalisasi dana otonomi khusus, agar pembangunan dapat berjalan lebih merata dan berkelanjutan.

 

Halaman:
1 2
      
