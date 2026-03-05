Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gibran Dorong Orang Tua dan Guru Kuasai AI: Jangan Malu Upgrade Diri

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 05 Maret 2026 |04:35 WIB
Gibran Dorong Orang Tua dan Guru Kuasai AI: Jangan Malu Upgrade Diri
Wakil Presiden Gibran Rakabuming (foto: dok Setwapres)
A
A
A

BANDUNG – Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka mendorong orang tua dan guru untuk terus meng-upgrade diri dalam menghadapi transformasi digital. Menurutnya, adaptasi terhadap perkembangan teknologi bukan semata menjadi tanggung jawab generasi muda.

Pesan tersebut disampaikan Gibran saat meninjau pelaksanaan Workshop AI Ready ASEAN bertajuk “Empowering Students for the Future: AI Literacy for a Digital ASEAN” di Kabupaten Bandung, Rabu (4/3/2026).

Ia meminta tenaga pendidik dan orang tua untuk senantiasa meningkatkan kapasitas agar mampu membimbing anak-anak secara optimal di tengah akselerasi era digital.

"Orang tua murid, guru-guru juga jangan sampai ketinggalan. Jangan malu untuk meng-upgrade (meningkatkan kapasitas) diri," kata Gibran.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/01/337/3204288//wapres-IZ4s_large.jpg
Momen Wapres hingga Menteri Beri Angpao ke Barongsai di Perayaan Imlek 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/320/3203591//bank-fC2p_large.png
Layanan Bank di ASEAN Gunakan AI, Proses Lebih Cepat dan Efisien
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/320/3202764//wapres_gibran-xe9q_large.png
Wapres Gibran Minta Komunitas Pengusaha Rangkul Pelaku UMKM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/65/3201274//mnc_university-1TBH_large.jpg
Mahasiswa MNC University Buat Video Klip AI, Dosen: Hasilnya di Luar Ekspektasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/65/3201272//mnc_university-5Hl1_large.jpg
Tak Takut Hadapi Era AI, MNC University Justru Ingin Jadi Pelopor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/65/3201268//mnc_university-qZ1j_large.jpg
AI Jadi Tantangan di Industri Kreatif, Jessica Tanoesoedibjo Minta Kampus Siap Adaptasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement