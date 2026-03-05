Gibran Dorong Orang Tua dan Guru Kuasai AI: Jangan Malu Upgrade Diri

BANDUNG – Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka mendorong orang tua dan guru untuk terus meng-upgrade diri dalam menghadapi transformasi digital. Menurutnya, adaptasi terhadap perkembangan teknologi bukan semata menjadi tanggung jawab generasi muda.

Pesan tersebut disampaikan Gibran saat meninjau pelaksanaan Workshop AI Ready ASEAN bertajuk “Empowering Students for the Future: AI Literacy for a Digital ASEAN” di Kabupaten Bandung, Rabu (4/3/2026).

Ia meminta tenaga pendidik dan orang tua untuk senantiasa meningkatkan kapasitas agar mampu membimbing anak-anak secara optimal di tengah akselerasi era digital.

"Orang tua murid, guru-guru juga jangan sampai ketinggalan. Jangan malu untuk meng-upgrade (meningkatkan kapasitas) diri," kata Gibran.